1000 Euro für Syrien

Sulzbach 22.05.2023 - 18:59 Uhr < 1 Min.

Bei der Übergabe: Francesca Reis (links) und Sebastian Wirth (Mitte) übergeben dem Vorsitzenden des Sozialkreises Sulzbach, Andreas Bergmann, 1000 Euro.

Die Summe stammt aus dem Erlös des Weihnachtsmarktstands. Der Vorsitzende des Sozialkreises, Andreas Bergmann, dankte den Jugendlichen und kündigte an, mit dem Geld weitere Zelte in ein Dorf in der Nähe von Aleppo zu schicken.

Martin Roos