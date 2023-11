100 Millionen Euro aus Berlin für Glasfaserausbau im Odenwaldkreis

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis 09.11.2023 - 11:41 Uhr 2 Min.

MIt 100 Millionen Euro unterstützt der Bund den Ausbau des Glaserfasernetzes im Odenwaldkreis.

Von unserem Mitarbeiter Manfred Giebenhain

Finanzspritze: 100 Millionen Euro stellt der Bundestag dem Odenwaldkreis zum Ausbau des Gigabit-Netzwerks zur Verfügung. Dies hat der Odenwälder SPD-Bundestagsabgeordneten Jens Zimmermann (Groß-Umstadt) mitgeteilt. Zimmermann ist digitalpolitischer Sprecher seiner Fraktion und gehört dem Finanzausschuss an. Die Förderung für die Verlegung von Glasfaserleitungen sei über die sogenannten Fastlane erfolgt, heißt es in der Meldung. Diese Form greife dort, wo der Bedarf besonders groß sei. »Hiervon ist der Odenwald, vor allem in vielen kleinen Orten und Weilern, betroffen,« so Zimmermann, der erwartet, dass daraufhin auch eine entsprechende Kofinanzierung des Landes Hessen in ähnlicher Größenordnung folgt.

Einen Förderbescheid über 1,14 Millionen Euro für den Bau der Tagesförderstätte der Awo Integra hat der Hessische Sozialminister Kai Klose an den Kreisausschuss des Odenwaldkreises überreicht. Das Geld dient dem Neubau eines Gebäudes auf dem Gelände der bestehenden Werkstatt für Menschen mit Behinderungen im Höchster Ortsteil Mümling-Grumbach. Darüber sollen einer Meldung nach 26 moderne und barrierefreie Tagesförderstättenplätze für Menschen mit Behinderungen geschaffen werden. Das Platzangebot werde auf 40 Plätze erhöht. In der Tagesförderstätte werden in fünf großzügigen, ebenerdigen Räumen künftig jeweils sechs bis sieben Personen, die nicht beziehungsweise noch nicht in einer Werkstatt arbeiten können, betreut und gefördert. Der Zuwendungsbescheid sei im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs an den Odenwaldkreis übergeben worden, heißt es dazu.

Zweikampf: In der Kreisstadt Erbach hat der Wahlkampf um die Besetzung des Bürgermeisteramts begonnen. Gewählt wird am 25. Februar 2024. Amtsinhaber Peter Traub (FDP) hatte bereits in seiner ersten Bewerbung vor sechs Jahren angekündigt, auch für eine zweite Amtsperiode zur Verfügung zu stehen. Der heute 67-jährige erhält Konkurrenz von einem Amtskollegen, der im März überraschend nach zwölf Jahren als Rathauschef von Fränkisch-Crumbach nicht wieder gewählt wurde. Bei der letzten Wahl im Jahr 2018 konnte Traub sich noch auf die Unterstützung durch die SPD verlassen, um den von der CDU gestellten Bürgermeister Harald Buschmann aus dem Amt zu jagen. Aktuell hat sich ein Dreierbündnis aus SPD, CDU und Bündnis 90/Grüne formiert, das am Montag gemeinsam den 59 Jahre alten Eric Engels (CDU) als Kandidaten vorgestellt hat. Dieser musste sich in seinem Heimatort Fränkisch-Crumbach von einem SPD-Bewerber geschlagen geben.

Bei der nächsten Wahl tritt Engels, der nach seiner Abwahl als Referent für Verwaltungsdigitalisierung in der Hessischen Staatskanzlei in Wiesbaden eine neue berufliche Beschäftigung gefunden hat, nach eigenen Angaben als »parteiunabhängiger Kandidat« an. »Gemeinsam Brücken bauen«, so laute das Motto des Herausforderers und seines Drei-Parteien-Unterstützerteams in Erbach. Dies entspreche dem Wunsch nach einer seit zwei Jahren erkennbaren Wechselstimmung, die in der Bevölkerung Erbachs festzustellen sei, betonte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende André Weihrauch. Engels habe bewiesen, »dass er kommunale Verwaltung kann«, fügte Nicole Kelbert-Gerbig (SPD) hinzu. »Meine Partei sind die Wähler«, konterte Traub über einen Socialmedia-Kanal.

Auszeichnung: Mit Julia Kemkemer-Böhmer gewinnt eine Absolventin aus dem Fachgebiet Architektur den Preis der Odenwald-Akademie. Einer Meldung nach konnte die junge Frau die Jury mit ihrer Masterarbeit »Koproduktive Gemeinde Weilbach - 2728 ha Zukunft« überzeugen. In der vorliegenden Ortsanalyse sei es ihr gelungen, »ausdrucksstarke Bilder zu entwickeln, wie Landgemeinden, die längst nicht mehr einen Gegensatz zur Stadt darstellen, sondern vielmehr mit den Begriffen 'Stadt-Land' oder neuer 'Rurbanismus' beschrieben werden, aussehen können.« Dabei gilt es unter anderem, viele Zukunftsfragen für das Leben auf dem Dorf im Kontext von Globalisierung, Digitalisierung und Klimaschutz zu beleuchten. Die Preisverleihung findet im Rahmen einer Präsentation ihrer Masterarbeit am Dienstag, 21. November, um 19 Uhr im Haus der Energie in Erbach statt.

Manfred Giebenhain