100 Amorbacher Grundschüler basteln eifrig Kitzscheuchen

Tierschutz im Unterricht - Fernsehbericht diesen Freitag in Sat 1 Bayern

Amorbach 22.06.2023 - 16:03 Uhr 2 Min.

Auch die Basteleien mit den Kitzscheuchen begannen vorher in dem Pausenraum vor den 3.Klassen mit einem visuellen Vortrag von Doris Völker-Wamser(links) Das Kameraauge des Fernsehen Sat 1 Bayern mit Reporter Peter Johannsen (rechts) schaut zu. Übergabe der neuen gebastelten Kitzscheuchen durch die Klassensprecher der 3. Klassen an den Leiter Forstamt Thomas Grimm (links) und Edeltraud Adelmann (rechts).

Bei der ersten Bastelaktion im Mai waren 53 Kinder am Werk, diesmal waren es 47 Buben und Mädchen.

Jedes Jahr ein anderer Stadtteil

Die Idee, jedes Jahr für einen anderen Stadtteil von Amorbach Kitzscheuchen zu basteln, hatte Anke Wörner selbst. Im Ortsteil Beuchen wurden durch den Einsatz der ersten gebastelten Kitzscheuchen, die Ortsbäuerin Franziska Förtig übergeben worden waren, bereits Erfolge verbucht. Wie stellvertretende Kreisbäuerin Edeltraud Adelmann berichtete, konnten seit Mai mit diesen Scheuchen bereits drei Rehkitze gerettet werden.

Diesmal nahmen Edeltraud Adelmann und der Leiter der Forstbehörde Amorbach Thomas Grimm die Scheuchen entgegen. Beim Basteln und bei der Übergabe war auch Fernsehreporter Peter Johannsen von Sat 1 Bayern dabei. Die Berichterstattung von diesem Bastelevent ist für diesen Freitag, 23. Juni, angekündigt.

Alltagskompetenzen stärken

Das Basteln der Kitzscheuchen wurde im Rahmen des Heimat- und Sachunterrichts ermöglicht. Unterstützten die Schulen bisher die Kitzrettung auf freiwilliger Basis mit dem Basteln der Kitzscheuchen, ist dies jetzt im Bereich des Lernplans »Alltagskompetenzen und Lebensökonomie« möglich.

Laut Gesetz sind Landwirte verpflichtet, vor der Frühjahrsmahd die Wiesen nach Wildtieren abzusuchen, um sie zu schützen und - wenn sie nicht flüchten können - zu bergen und vor Schaden zu bewahren. Oft werden Landwirte vom zuständigen Jagdpächter unterstützt, soweit es diesem möglich ist.

Dennoch kommt es bei der Mahd immer wieder zu schlimmsten Verletzungen oder Tötungen besonders von Rehkitzen. So haben sich überall in unserem Landkreis Gruppen gebildet die, die Landwirte beim Absuchen unterstützen. Vorreiter ist der Verein »Action for Kitz / Kids for Kitz« (KfK) aus Hausen mit seiner Vorsitzenden und zweifachen bayerischen Staatspreisträgerin Doris Völker-Wamser. Im Rahmen der KfK werden durch Kinder der beteiligten Schulen die Kitzscheuchen gebastelt und an die Landwirte übergeben. Ihren Einsatz finden sie nach dem Absuchen und vor dem Beginn der Mahd. Sie verhindern das weitere Absetzen von neuen Rehkitzen durch ihre Mütter.

Die »Serviceleistungen« der Gruppen und Vereine helfen den Landwirten mit Absuchen durch Drohnen oder per Menscheneinsatz. Sie bergen die Jungtiere und verwahren diese zu ihrem Schutz unter Wäschekörben auf Nachbargrundstücken. Die »Gefängnisse« werden sofort nach der Mahd entfernt und die Tierkinder beobachtet ihren Müttern wieder übergeben.

Zuwendungen erwünscht

Waren beim ersten Basteln in Amorbach als Anleiter Kitzretter aus Hausen, Leidersbach, Hofstetten, Breitenbrunn und Bonn dabei, leiteten diesmal Kitzretter aus Hausen, Hofstetten, Breitenbrunn und Faulbach die Kids beim Basteln an. Vor dem Basteln stand stets ein Vortag und optischen Animationen durch Doris Völker-Wamser. Danach ist schneiden mit Scheren und kleben angesagt. Den Abschluss bildet die Übergabe der Scheuchen an die Landwirte.

Einen kleinen Wunsch haben die Kitzretter aber auch. Da ihre »Serviceleistungen« immer kostenlos erfolgt, würden sie sich über kleine Spenden zum Kauf von Bastelmaterial oder Akkus (Strom zum Laden kostet auch) für die Drohnensuche freuen, auch personelle Unterstützung ist willkommen in den nächsten Jahren.

Für Gemeinschaftsgefühl

Die Hauptzeit der Aktivitäten ist von Anfang Mai bis Mitte Juli. Das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Natur dankt es. Der Landkreis Miltenberg unterstützt übrigens die Kitzrettung mit der jährlichen Vergabe der Auszeichnung »kitzfreundlichste Gemeinde«. Dieses Jahr bereits zum siebten Male.

bDer Fernsehbericht über das Scheuchen-Basteln in Amorbach läuft an diesem Freitag 23. Juni, SAT 1 Bayern, für Kabelnutzer ab 17.30 Uhr, für Satellitenschüsselnutzer ab 19 Uhr (Änderungen möglich).

Hans Schreck