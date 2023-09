10 Ideen: Wie Balkonien auch im Herbst schön bleibt

Tipps für den Sommerabschied im Kreis Miltenberg

Im Herbst brauchen einige Pflänzchen ein Deckchen.

1. Pflanzen wetterfest machen

Damit der Balkon in den ersten Frühlingstagen nicht kahl ist, sollten die vorhandenen Pflanzen wetterfest gemacht werden. Anfang Oktober wird es einigen Schützlingen nachts bereits zu kalt, erklärt Rene Mühlhaus vom Helmstetter Garten-Fachmarkt in Großwallstadt. Wer die Möglichkeit hat, kann einige seiner Pflänzchen in einem kühlen, nicht zu dunklen Raum unterbringen. Wie bei uns Menschen hilft auch bei manchen Pflanzen eine Jäckchen. Isolierschichten aus Kokosmatten, Jute-Filz oder Vlies ersetzen hier die bekannten Übergangsjacken. Daneben rät Mühlhausen zu Rindenmulch. Dieser speichere Feuchtigkeit und schütze die Pflanzen vor kalten Temperaturen.

Lichterketten gestalten den Balkon gemütlich.

2. Stimmung mit Lichterketten

Wenn die Tage kürzer werden, müssen elektrische Lichtquellen her. Lichterketten oder Windlichter machen den Balkon besonders gemütlich. In vielen verschiedenen Ausführungen sorgen sie für eine herbstliche Stimmung.

Der Herbst bringt seine Dekoration selbst mit

3. Dekoration aus der Natur

Die passende Dekoration darf natürlich auch nicht fehlen - und dafür muss man nicht einmal tief in die Tasche greifen. Mit bunten Blättern, Kürbissen und Kastanien bietet uns der Herbst allerlei natürliche Dekoschätze. Einige Ideen zum Selbermachen sind: Ein Tee- oder Windlicht mit bunten Blättern und Garn umwickeln, eine Girlande aus Kastanien basteln oder Kürbisse bemalen, statt sie zu schnitzen.

Bei Kerzenschein lässt sich das Herbstwetter genießen.

4. Kerzen statt Lagerfeuer

Die Grillsaison ist zwar vorbei, aber ein wärmendes Feuer ist auch im Herbst sehr willkommen. Da ein Lagerfeuer auf dem Balkon eher ungeeignet ist, müssen Kerzen herhalten. Wenn man die Augen ganz fest schließt, fühlt man sich fast wie beim Stockbrotgrillen im Ferienlager.

chwalben sammeln sich auf einer Stromleitung. Die Zugvögel bereiten sich auf ihre Reise in den Süden vor.

5. Den Vogeln zugucken beim "In-den-Süden-fliegen"

Im Herbst gibt es in der Luft viel zu entdecken. Die Zugvögel verabschieden sich in den Süden und lassen uns ihre einzigartigen Formationen bewundern. Neben Schwalben, Staren und Braunkehlchen haben sich auch schon die ersten Störche auf den Weg gemacht, erklärt Michael Neumann, stellvertretender Vorsitzender der LBV-Regionalgruppe Aschaffenburg-Miltenberg. Wer jetzt den Vögeln neidisch auf ihrer Reise in den Süden hinterherblickt, kann sich damit trösten, dass er von nun an nicht mehr von lautem Vogelgezwitscher geweckt wird, sobald die Sonne aufgeht.

Frühlingsboten wie die Tulpe können schon im Herbst gepflanzt werden.

6. Weichen für den Frühling stellen

Rene Mühlhaus von der Gärtnerei Helmstetter verrät: Neben wetterfesten Gartenpflanzen wie Heidepflanzen, Astern und verschiedenen Gräsern, können auch farbenfrohe Pflanzenarten wie der Liebesperlenstrauch, die Bartblume oder eine Fetthenne das Beet verschönern. So bleibt der Balkon im Herbst grün und man muss für eine Farbenpracht nicht auf den Frühling warten.

Heiße Schokolade hält von Innen heraus warm.

7. Heiße Schokolade statt Cocktail

Das Feierabendbier oder der Sundowner werden langsam zu kühl? Ein besonderer Tee oder eine heiße Schokolade bieten die Alternative. Sie wärmen von innen und runden den Feierabend gebührend ab. Wem eine einfache heiße Schokolade am Abend nicht ausreicht, kann das Getränk mit Irish Cream, Rum oder sogar Rotwein verfeinern.

Kohl ist das Wintergemüse schlechthin.

8. Wintergemüse im Beet

Der Herbst ist Erntezeit, aber er kann auch genutzt werden, um neues Gemüse ins Beet zu säen. Neben schnell wachsenden Salat- und Kräutersorten wie Feldsalat, Rucola und Pflücksalat machen sich auch Gemüse wie Mangold, Kohl und Radieschen gut im Herbstbeet. Je nach Art ist jedoch ein Schutz durch Glas notwendig.

Auch den Vierbeinern gefällt es sich in eine Decke einzukuscheln.

9. Kuschelig mit Decke und Outdoor-Teppich

Wir hoffen auf einen goldenen Herbst, doch trotz Sonnenschein wird es manchmal ungemütlich. Damit es warm bleibt, braucht es Unterstützung. Kuschelige Decken und Kissen machen das Outdoor-Wohnzimmer gemütlich. Die Füße können mit einem stylishen Outdoor-Teppich vor der Kälte der Balkonplatten geschützt werden.

Die Vorfreude auf den Frühling ist auch bei unseren vierbeinigen Freunden groß.

10. Vorfreude auf den Frühling

So schön die Herbstzeit auch ist, kann man sich in den kalten Tagen mit Gedanken an den Frühling ein wenig aufwärmen und Pläne für die Zeit schmieden, in der der Balkon wieder zum Sonnenplatz wird.

Lauren Seubert