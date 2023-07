10 Ideen: Wassertreten im Kreis Miltenberg

Schöne Kneippbecken

Wer seinem Wohlbefinden bei schweißtreibender Hochsommerhitze etwas Gutes tun will, findet mit dem Wassertreten in unserer Region an vielen Orten eine besinnliche Alternative zu übervölkerten Freibädern und Badeseen. Das »Kneippen« ist aber mehr als einfach nur barfuß in kaltem Wasser herumzulaufen. Die Behandlungsmethode der Hydrotherapie folgt einigen Regeln, damit die nassen Füße eine positive Wirkung auf Körper und Geist entfalten.

1. Am Mainkai in Freudenberg

Wassertretanlage am Mainkai in Freudenberg.

Sehr exponiert hat die Freudenberger Wassertretanlage direkt am belebten Mainkai ihren Platz. Es gibt viele Sitzmöglichkeiten, gleich nebenan lockt die Gastronomie den Erholung suchenden Ausflügler.

2. Am alten Brunnen in Eichelsbach

Wassertretanlage in Eichelsbach am alten Brunnen.

Die Eichelsbacher Anlage ist ein echtes Vorzeigeprojekt. Hier gibt es viele Aktivitätsmöglichkeiten mit Sportgeräten für Jung und Alt – dazu noch die tolle Wassertretanlage mit Armkühlbecken und ein Wasserspielplatz für Kinder. Die umstehenden Bäume spenden wohltuenden Schatten. Ein Dixi-Klo mit Einhausung steht als Sanitäranlage bereit.

3. Am Brunnenplatz in Hofstetten

Wassertretanlage in Hofstetten am Brunnenplatz.

Der attraktive, mit schönen Blumen angelegte Platz in der Ortsmitte verfügt neben der Wassertretanlage (links im Bild) auch über ein Armkühlbecken. Mehrere Sitzbänke laden zum Entspannen ein. Eine Tafel weist darauf hin, dass dieses hübsche Ausflugsziel von engagierten Ortsbürgern gestaltet wurde.

4. Im Kohlgrund bei Eichenbühl

Die neue Wassertretanlage in Eichenbühler Kohlgrund.

Dieser wunderschöne Bereich im Kohlgrund ist etwas für Naturgenießer. Dazu gibt es jetzt seit kurzer Zeit eine neue Wassertretanlage mit Sandsteinfassung. Der Bauhof von Eichenbühl hat das alles gemacht, verrät eine Kneipperin. Jetzt fehlt nur noch die Toilettenanlage. Hoffentlich bleibt diese neue Anlage vom Vandalismus verschont.

5. Am Grundweg in Fechenbach

Wassertretanlage in Fechenbach am Grundweg im Bereich Bachgärten.

Etwas versteckt liegt diese Kneippanlage (ohne Armkühlbecken) etwa 200 Meter nördlich der Kirche an der Schafgasse im Fechenbachtal. Sitzbänke sind zwar vorhanden, jedoch gibt es keinerlei Schutz vor der Sonne. Die Pflanzung eines Baumes an der vor drei Jahren gebauten Anlage wäre wünschenswert.

6. Am Zeltplatz bei Breitenbrunn

Wassertretanlage Altenbuch und Faulbach am Radweg zwischen Breitenbrunn und Altenbuch, in der Nähe Jugendzeltplatz.

Die schöne Anlage im Faulbachtal ist vom Jugendzeltplatz aus erreichbar. Sie punktet mit schattiger Waldkühle und frischem Quellwasser aus dem Spessartberg, könnte aber wieder einmal eine Grundreinigung von Algen, Krautwuchs und Falllaub vertragen. Echte Naturfreunde wird das nicht stören.

7. Am Brunnweg in Mönchberg

Wassertretanlage Mönchberg am Brunnweg.

Die leicht erreichbare, sehr gepflegt wirkende Kneipp-Anlage am Mönchberger Brunnweg besitzt auch ein Armkühlbecken. Ungewöhnlich sind die im Wasserbecken ausgelegten Kieselsteine – sie sollen wohl eine massierende Wirkung auf die Fußsohlen haben.

8. Im Amorbacher Bürgerpark

Wassertretanlage Amorbach mit Armkühlbecken im Bürgerpark.

Die Amorbacher Kneipp-Anlage liegt im Bürgerpark in unmittelbarer Nähe des Parkplatzes am Bahnübergang. Sonnig und farbenfroh, ist sie picobello in Schuss.

9. Glashofener Straße in Höpfingen

Wassertretanlage mit Armkühlbecken in der Glashofener Straße.

Wer bei Radtouren ins obere Erftal einen Platz zum Ausspannen sucht, ist an der Höpfinger Wassertretanlage bestens aufgehoben. Sauberes und kühles Wasser verleitet zum Kneippen, dazu gibt es ein Armkühlbecken und Sitzbänke.

10. Am Laudenbacher Jakobsbrunnen

Wassertretanlage Laudenbach am Jakobsbrunnen in der Dorfstraße.

Die Wassertretanlage ist gepflegt und mit Sitzgelegenheit versehen. Der Jakobsbrunnen kann als Armkühlbecken dienen. Einen Sonnenschutz bietet die offene Hütte. Die Anlage liegt etwas versteckt unterhalb des Mühlwegs, ist aber leicht zu erreichen.

Tipps fürs Kneippen

Kneipp-Jünger empfehlen, nur Wasser zu treten, wenn sich die Füße zu Beginn warm anfühlen. Ein Bein sollte dabei immer vollkommen aus dem Wasser herausgezogen werden und die Fußspitze etwas nach unten gebeugt werden - der so genannte Storchengang. Nach etwa 30 Sekunden spürt der Kneippende ein starkes Kältegefühl in den Füßen und Unterschenkeln. Dann sollte man kurz das kalte Wasser verlassen, um die Füße wieder zu erwärmen. Dieser Vorgang wird mehrmals wiederholt.

Nach dem Wassertreten wird das Wasser lediglich abgestreift - nicht abtrocknen! - und zur Erwärmung ist ein klein wenig Bewegung ratsam. Durch Wassertreten nach der Methode Sebastian Kneipps wird der Kreislauf angeregt und die arterielle Durchblutung gefördert. Der Kältereiz lässt die oberflächlichen Blutgefäße kontrahieren. Gemeinsam mit der Muskelbewegung soll dies auch den venösen Blutstrom fördern und Krampfadern vorbeugen. Am Abend kann Wassertreten zu besserem Einschlafen verhelfen. Ein streng wissenschaftlicher Nachweis für diese Wirkungen fehlt allerdings.

Bernd Ullrich