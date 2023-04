10 Ideen: Was man im Frühling im Kreis Miltenberg entdecken, tun und genießen kann

Tipps

Nicht nur draußen in der Natur gibt es jetzt viele Frühlingsboten zu entdecken - vom Schneeglöckchen über die Kirsch- oder Magnolienblüte. Da sind auch Rituale, die fest mit der ersten Jahreszeit verbunden sind wie Reifen wechseln oder die Winterjacken im Schrank nach hinten zu hängen, um Platz für leichtere Kleidung zu schaffen. Die Eisdielen haben wieder geöffnet, Musik begleitet und erhellt unsere Stimmung. Nach dem Frühjahrsputz fühlt man sich doch gleich besser, auch wenn's anstrengend ist. Und dann wäre da noch der beste Tipp gegen Frühjahrsmüdigkeit: Raus gehen und Sonne tanken. Viel Spaß beim Lesen und beim Frühling entdecken!

Kommen jetzt überall zum Vorschein: Schneeglöckchen.

1. Schneeglöckchen

Ist ihr Anblick nicht einfach nur schön? Die zarten kleinen Schneeglöckchen mit den weißen Blüten zählen zu den Frühblühern und sind jetzt in Gärten, an Lichtungen und am Waldrand zu bewundern. Pflücken darf man sie allerdings nicht: Sie stehen unter Naturschutz. Wer erwischt wird, muss in Bayern mindestens 50 Euro Strafe zahlen. Also: lieber anschauen, sich freuen und vielleicht fotografieren. (mir)

Die Zeit wurde umgestellt: Endlich ist es abends wieder länger hell.

2. Zeitumstellung

Na endlich: Die Uhren wurden wieder auf Sommerzeit umgestellt. Das lässt sich doch richtig genießen. Jetzt kann man abends nach Feierabend wieder länger spazieren gehen oder gemütlich auf Terrasse oder Balkon sitzen und den Sonnenuntergang beobachten. (mir)

Versetzt den Hörer immer in Frühlingslaune: Die 6. Sinfonie von Ludwig van Beethoven.

3. Beethovens 6. Sinfonie

Beethovens 6. Sinfonie, die "Pastorale" (Uraufführung 1808) weckt durch ihre Lautmalerei alle Lebensgeister. Beim Hören sieht man Vögel vor sich, rauschende Bäche, blühende Blumen und grüne Wiesen. Man spürt förmlich, wie Naturliebhaber Beethoven vom Gefühl des Neubeginns der ersten Jahreszeit inspiriert wurde. (mir)

Den Kleiderschrank umsortieren gilt bei vielen Menschen als Ritual zum Frühjahrsbeginn.

4. Kleiderschrank umsortieren

Für viele Menschen ist es ein Ritual: Sie sortieren den Kleiderschrank um und begrüßen damit die wärmeren Temperaturen. Weihnachtspullis und dicke Sweater? Brauchen wir jetzt erst einmal nicht mehr. Deswegen werden sie ganz nach hinten verfrachtet. Dafür holt man T-Shirts und Kleider nach vorne. Dieses Umsortieren macht sich auch an der Farbwahl bemerkbar. Während wir im Dezember getragene Schattierungen anziehen, dominieren im Frühling frische Farben. Die Regenjacke sollte man aber nicht wegräumen, denn es gilt: "Der April macht, was er will." (juh)

Sonne tanken hilft gegen Frühjahrsmüdigkeit.

5. Frühjahrsmüdigkeit keine Chance geben

Eigentlich ist es toll: Es wird wärmer, die Tage werden länger und die Blumen blühen. Wären da nicht Müdigkeit, Kopfschmerzen und Schwindel - kurzum: die Frühjahrsmüdigkeit. Doch der sollte man keine Chance geben! Auf der Webseite der Techniker Krankenkasse finden sich Tipps dagegen. Einer lautet: Sonne tanken. Auch sollen Wechselduschen und Saunagänge helfen. Und der Naturschutzbund Deutschland rät: in Bewegung bleiben! Zum Beispiel mit Spaziergängen und Radtouren. (juh)

Im April können Musiker schon mal das Lied "Der Mai ist gekommen" einüben.

6. "Der Mai ist gekommen" einüben

Es ist ein wunderschönes Volkslied, das den Frühling besingt: "Der Mai ist gekommen". Natürlich haben wir noch April, aber der Mai ist nicht mehr fern. Die Tage bis dahin können Musiker aus Eichenbühl nutzen, um das Lied zu üben. Denn am ersten Maitag zieht der Musikverein durch die Gemeinde, um die Bewohner mit diesem Lied und weiteren traditionellen Weisen zu wecken. Dabei gibt es allerlei zu essen und - natürlich - auch zu trinken. Damit die Notenabfolge auch nach den ersten Schnäpsen noch passt, empfiehlt es sich eben, schon im April mit dem Üben anzufangen. (juh)

Zwischen Klingenberg und Erlenbach gibt's Blüten zu bewundern.

7. Wandern im Blütenzauber

Die Tage werden länger, das Klima milder - wo lassen sich diese frühlingshaften Entwicklungen besser genießen als bei einem sonntäglichen Spaziergang? Dazu bietet der Kreis Miltenberg viele einladende Routen. Eine mit besonderen Naturschönheiten stellt der Fränkische Rotwein-Wanderweg auf der Strecke zwischen Klingenberg und Erlenbach dar. Dort können Fußgänger im April ganz viel Blütenpracht bewundern. Der Pfad führt durch die Weinberge, von wo aus man den traumhaften Ausblick auf Main und umliegende Ortschaften im Sonnenschein genießen kann. (elze)

Endlich sind die Eisdielen wieder offen: Das erste Eis des Jahres zu genießen - wie hier in Miltenberg - gehört definitiv zum Frühlingsanfang dazu.

8. Eis essen

Wie schön: Die Eisdielen sind wieder offen. Das erste Eis des Jahres zu genießen, egal ob zum Mitnehmen in der Waffel und im Becher oder vor der Eisdiele sitzend, noch einen leckeren Espresso dazu - Eis essen ist wohl mit der schönste Teil des Frühlingsanfangs. (mir)

Eine junge Frau wechselt an ihrem Auto die Reifen. Foto: Angelika Warmuth/dpa ++ +++ dpa-Bildfunk +++

9. Reifen wechseln

Ist die Zeit glatter Straßen vorbei, wartet eine - zugegebenermaßen - lästige Aufgabe auf Autofahrer: der alljährliche Reifenwechsel. Winter- machen Sommerreifen Platz. Das sollte laut Experten spätestens dann passieren, wenn die Temperaturen auch nachts auf mindestens sieben Grad steigen. Sicher fährt man zudem mit der Faustregel von O bis O: von Oktober bis Ostern. In dieser Zeit sind Winterreifen geboten, für den Rest des Jahres genügt das sommerliche Pendant. (kwo)

Wenn es wieder länger hell bleibt, sollte man das Tageslicht auch in die Wohnung lassen - indem man die Fenster vom Winterdreck befreit.

10. Frühjahrsputz

Kaum jemand schafft es wohl, sein Haus oder seine Wohnung staubkörnchenrein zu halten. Wozu auch? Hin und wieder fühlt es sich aber richtig gut an, versteckte oder vielleicht auch vernachlässigte Ecken in Angriff zu nehmen: mal auf den Schränken zu wischen, den Gefrierschrank zu reinigen, Vorhänge zu waschen, das Ledersofa einzucremen, Fenster zu putzen. Ein Frühjahrsputz ist dazu bestens geeignet. Damit das Reinemachen Spaß macht, gilt es, sich mit den eigenen vier Wänden zu verabreden, sich das Putzen eventuell in kleinen Dosen einzuteilen und laut die Lieblingsmusik aufzudrehen. Dann steht dem großen Ziel auch nichts mehr im Wege: Schmutz raus, Sonne rein. (kwo)

Miriam Schnurr