10 Ideen für Teambuilding-Events im Kreis Miltenberg

Heigenbrücken, Kletterwald, Sommerserie Entdeckerlust.

1. Klettern

Hoch hinauf: Im Stadtprozeltener Steinbruch darf immer von Anfang August bis Ende Dezember geklettert werden.

Den Partner nicht hängen lassen, gut absichern und mit Ratschlägen bei den nächsten Schritten und Griffen helfen: Darum geht es beim Klettern oder Bouldern, deshalb ist es ein beliebtes Event für das Teambuilding. Im Kreis Miltenberg gibt es im Stadtprozeltener Steinbruch eine besondere Kletterwand, nämlich an echtem Buntsandstein. Auch im Schullandheim Hobbbach bei Eschau hat man im Teampark die Möglichkeit, gemeinsam zu klettern. Wer Kletterhallen bevorzugt, muss nach Aschaffenburg oder Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) fahren. Auch mit Hochseilgärten sieht es im Kreis mau aus - es gibt sie aber in der näheren Umgebung zum Beispiel in Heimbuchenthal und Heigenbrücken (beides Aschaffenburg), Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) oder Michelstadt (Odenwaldkreis).

2. Escape-Room

Eine Familie aus der Schweiz arbeitet sich am 19.07.2016 durch die Rätsel in einem der Escape Rooms in der Überseestadt von Bremen.

Gemeinsam Rätsel lösen: Das geht in sogenannten "Escape-Rooms". Dem Namen nach ist typischerweise ein Team in einem Raum eingeschlossen und muss mit einem Zeitlimit verschiedene knifflige Aufgaben erfüllen, um einen Ausweg zu finden. Anbieter mit verschiedenen wechselnden Themenräumen gibt es in Aschaffenburg: "Riddle Rooms" in der Innenstadt und "Stage Escape" in Nilkheim. Auch in Frankfurt und Würzburg gibt es Angebote. Ähnlichen Rätselspaß im kleinen Format bieten auch Brettspiele wie die "Exit"-Serie, die es nicht nur bei Fachhändlern sondern auch in vielen Buchhandlungen und Drogerien gibt.

3. Bogenschießen

Redakteurin Julie Hofmann probiert in Stadtprozelten Bogenschießen aus.

Ein gemeinsames Ziel vor Augen: Beim Bogenschießen sind Ruhe, Konzentration und Technik gefragt. Dann kann darin jeder ein gutes Ergebnis schießen. Im Kreis Miltenberg empfiehlt der Tourismusverein Churfranken gleich vier Adressen für einen Bogenparcours: bei Collenberg, Stadtprozelten, Eschau und Walldürn-Gerolzahn (Necker-Odenwald-Kreis). Daneben gibt es auch einige Vereine. Der Tourismusverein empfiehlt Unerfahrenen, zunächst einen Einführungskurs zu belegen.

4. Pubquiz

Bei dem Kneipenquiz werden in Gaststätten und Lokalen bei einem Wettbewerb Fragen zu unterschiedlichen Gebieten gestellt.

In Irland und England erfreut sich das Pubquiz großer Beliebtheit, aber auch der Laudenbacher Heimat- und Geschichtsverein hat's zum Beispiel bei uns schon organisiert: Da sitzen Menschen zusammen in einer Kneipe, bilden Gruppen und machen bei einem Ratespiel mit. Was braucht's im Kreis Miltenberg dafür? Geeignete Kneipen gibt es genug. Da müssen sich nur noch ein, zwei Kollegen finden, die das Quiz vorbereiten. Zum Beispiel als Fragerunde zu den Themen Sport, Allgemeinwissen, Prominente oder Kurioses aus aller Welt. Als Bilderquiz, bei dem Persönlichkeiten oder Orte erraten werden müssen. Oder als Musikquiz, bei dem ein Lied erraten werden muss. Der Kreativität sind da wenig Grenzen gesetzt. Als Tipp für die Vorbereitung: Nicht mehr als 30 Fragen überlegen - nicht zu leichte, aber auch nicht nur schwere Fragen.

5. Kanufahren

Bootfahrer fahren mit ihren Kajaks auf der Donau.

Alle sitzen gemeinsam in einem Boot: Da braucht es viel Abstimmung und alle müssen gemeinsam Anpacken. Eine Kanufahrt ist auf dem Main möglich, der ist aber schon sehr breit. In kleineren Bächen im Kreis Miltenberg sieht es schlecht aus. Es lohnt sich ein Blick in die nahe Nachbarschaft: die Tauber ist für einen Ruderausflug eine gute Adresse. Ebenfalls im Trend, aber ein Balanceakt für viele Einzelpersonen: das Stand-Up-Paddeln (SUP), das auch auf Seen der Region möglich ist.

6. Kuchen-Tasting

Zwei Stück Torte und zwei Cappuccini stehen auf dem Tisch in einem Café.

Das Tasting - also das Probieren von Lebens- und Genussmitteln am Ort der Herstellung - kann auch ein schönes Teamerlebnis sein. Es verbindet oft Hintergründe zur Entstehung mit der Chance, sich durch verschiedene Sorten durchzuprobieren. Tastings drehen sich oft um Whiskey, Bier, Wein, sprich: Alkohol. Warum gibt es eigentlich noch kein Kuchen-Tasting? Ein Grillfleisch-Tasting? Ein Kaffee-Tasting? Oder Käse-Tasting? Vielleicht einfach mal beim örtlichen Café, Metzger oder Caterer nachfragen, ob da etwas möglich ist.

7. Weinwanderung

Rotweinwanderung von Erlenbach nach Klingenberg.

Goldene Herbsttage bei einer Wanderung genießen: Das geht an vielen Orten im Kreis Miltenberg. Schön ist zum Beispiel eine Tour auf dem Fränkischen Rotweinwanderweg entlang der hiesigen Weinhänge mit Blick auf den Main. Man muss auch nicht die ganzen 79 Kilometer vom "Lützeltaler Berg" in Großwallstadt bis Bürgstadt überwinden - die Etappe etwa von Erlenbach bis Rück ist bei einem gelassenen Spaziergang in einem halben Tag abgeschlossen. Zeitlich mitgerechnet ist dabei auch ein Stopp bei den Winzern entlang des Weges und eine kleine Kostprobe ihres Ertrags.

8. Gaming-Abend

Ein Mann spielt mit einer Spielkonsole vom Typ Nintendo Switch.

Warum groß rausfahren wenn man auch in den eigenen Büroräumen oder in einem Park vor Ort Spaß haben kann? Dabei bieten uns die heutigen technischen Möglichkeiten allerlei Aktivitäten. Viele sind mit Mario-Kart auf einer Nintendo-Konsole aufgewachsen und besitzen heute eine Nintendo Switch. Mit dieser Konsole braucht man lediglich einen Tisch und bis zu vier Mitspieler für ein Rennturnier im Videospiel-Format. Auch auf dem PC oder Smartphone gibt es lustige Partyspiele. Eine Empfehlung: Die "Jackbox"-Spielereihe, die es im Party-Pack auch auf Deutsch gibt. Darin sind allerlei schnell erklärte Minispiele drin - vom Quiz für Mörder bis zum Witze-Wettbewerb.

9. Essen gehen

Menschen sitzen im Außenbereich eines Restaurants.

Alles zu abenteuerlich? Dann tut's auch einfach mal das gemeinsame Abendessen. Zu dem Anlass sollte auf jeden Fall ein leckerer Nachtisch drin sein.

10. Eisbaden

18 Hartgesottene wagen sich beim Nikolaus-Schwimmen in den eiskalten Niedernberger See.

Es darf noch ein bisschen mehr Action sein? Der Sprung ins kalte Wasser erfordert schon ein wenig Mut, schweißt aber mit Sicherheit zusammen: Der TV Niedernberg macht's traditionell zu Nikolaus am 6. Dezember vor. Im vergangenen Jahr sprangen die Wagemutigen bei -1 Grad Außentemperatur ins sechs Grad kalte Wasser. Ob die Mitarbeiter und Mitspieler danach erst einmal erkältet oder so richtig abgehärtet sind, das müssen die Teilnehmer selbst abschätzen.

