10 Ideen: Diese Skulpturen im Landkreis Miltenberg sind einen Besuch wert

Kunst im öffentlichen Raum

Dabei entsprechen nicht alle Skulpturen dem Klischee eines grauen Menschen, der wichtig dreinblickt. Manchmal sind sie bunt, manchmal stellen sie nicht Menschen, sondern Götter da. Und manchmal sind sie auch einfach abstrakt. Wie Kunst eben so ist.

Manchmal sind Skulpturen gut, um mehr über die Geschichte eines Ortes zu erfahren. Etwa die Statue des Komponisten und Dichters Joseph Martin Kraus, die in seinem Geburtsort Miltenberg steht. Andere Skulpturen sind ein Zeichen des Friedens und der Freundschaft, etwa die Skulptur auf dem Saint-Maurice-Platz in Erlenbach.

Der Amorbacher Joll auf seiner Bank.

1. Amorbacher Joll

Wie ein Schelm sitzt das Maskottchen des Amorbacher Carneval Clubs auf einer Bank vor dem Rathaus. Sein Arm ist so über die Lehne gelegt, als wolle er Passanten einladen sich zu ihm zu setzen. Die Figur ist nicht nur lebensgroß und für Selfies geeignet, sondern stellt auch einen wichtigen Teil der Amorbacher Kultur dar. Der jährliche Jolleumzug an Fastnachtsdienstag ist immer gut besucht.

Die Bronze-Momme von Theo Steinbrenner steht für die Bedeutung von Gemeinschaft und die "echte" Momme.

2. Die Momme

Die Momme (Dialekt für Mama) im Elsenfelder Ortsteil Rück war die 2002 verstorbene Melitta Hitziger. Der bekannten Rückerin wurde 2012 ein Denkmal gesetzt. An ihrem erhobenen Zeigefinger zu reiben, soll Glück bringen.

Das von Alexander Schwarz (Dorfprozelten) gefertigte Auswanderer-Denkmal im Detail: Die Bronzeskulptur, die auf einem Sandsteinsockel sitzt, zeigt eine Gruppe Menschen kurz vor Antritt ihrer Reise.

3. Auswanderer-Denkmal

Im Vergleich zu den anderen Statuen ist diese Skulptur sehr klein. Sie steht auf der Mainstraße in Großheubach auf einem Sockel. Entworfen hat sie der Dorfprozeltener Bildhauer Alexander Schwarz. Sie wurde 2018 enthüllt. Die Skulptur soll nicht nur an die Vergangenheit erinnern, sondern auch ein Zeichen dafür sein, Menschen in Not freundlich aufzunehmen.

Abstrakte Kunst vor dem Miltenberger Landratsamt.

4. Springbrunnen vor Landratsamt

Der Springbrunnen vor dem Miltenberger Landratsamt ist keine klassische Skulptur, aber auch kein klassischer Springbrunnen. Stattdessen ist er eine Mischung aus beidem und gleichzeitig abstrakte Kunst. Auch sehenswert: Nur wenige Meter entfernt, ebenfalls vor dem Landratsamt, gibt es eine große Sonnenuhr. Und nur wenige Meter weiter ist der Main.

Obernburg. Der Gänseliesel wurde eine Ganz gestohlen.

5. Gänseliesel

Mitten in der Obernburger Altstadt steht diese Figur eines Mädchens mit Gänsen. Bereits mehrfach wurden Gänse der Bronzefigur gestohlen. Ob ein Fuchs am Diebstahl beteiligt war, ist indes nicht bekannt.

Die Jupitergigantenstatue in der ehemaligen Römersiedlung Obernburg.

6. Jupitergigantensäule

In Obernburg, ehemals Standort eines römischen Kohortenkastells, wurden einige Relikte gefunden. Unter anderem auch Überreste einer Jupitergigantensäule. Diese Rekonstruktion am Rosengarten stellt neben Jupiter, dem höchsten Gott der römischen Antike, auch die Gottheiten Proserpina, Mars und Victoria dar.

Während der Corona-Panademie trug die Statue des Miltenberger Komponisten eine Maske.

7. Joseph Martin Kraus

Joseph Martin Kraus war ein klassischer Komponist, der im 18. Jahrhundert lebte. Er wurde 1756 in Miltenberg geboren. Seine Heimatstadt setzte ihm mit dieser Skulptur ein Denkmal. Obwohl er bereits in seinen 30ern an Tuberkulose verstarb, hinterließ er viele Opern, Arien und Kirchenmusik. Zudem verfasste der Zeitgenosse Mozarts Gedichte und Traktate über Kunst. Sein Denkmal wird immer wieder mit aktuellen Accessoires dekoriert.

Statue vor dem Collenberger Rathaus.

8. Spielende Kinder

Zwei spielende Kinder an einem Brunnen - eigentlich keine Besonderheit, nur dass diese Kinder eben aus Stein sind. Die Skulptur steht am Collenberger Rathaus und ist detailliert. Und in unserer Liste eine von zwei Skulpturen, die Brunnen und Kunst in sich vereint.

Erlenbach, Saint-Maurice-Platz: Diese Bank ist dauerhaft von einer Skultpur besetzt.

9. Deutsch-französische Familie

Seit 1996 hat die Gemeinde Erlenbach eine Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt Saint Maurice in der Nähe von Paris. Zum zehnjährigen Jubiläum dieser Partnerschaft entwarf der Erlenbacher Künstler Ossi Kara ein Figurenensemble, das heute auf einer Bank auf dem Saint-Maurice-Platz sitzt. 2016 kam zudem eine weitere Skulptur aus Sandstein auf dem Platz hinzu. Das Ensemble soll die Freundschaft zwischen den Städten symbolisieren.

Die Skulptur "Inniges Paar" im Aschaffenburger Park Schöntal.

10. Inniges Paar

Nördlich des Landkreises hat Aschaffenburg auch einige Skulpturen. Zum Beispiel die Holzskulptur »Inniges Paar« des Bildhauers Konrad Franz, die seit 2020 mitten im Park Schöntal steht. Der Künstler nutzte für die Skulptur das Holz einer alten Eiche, die aus anderen Gründen gefällt werden musste. Die Skulptur ist unter anderem auch Teil eines vom Main-Echo organisierten Kunstspaziergangs.

Maximilian John