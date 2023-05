Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Zwei Kettensägen günstig erworben

Hehlerei: 64-Jähriger zu Geldstrafe verurteilt

Wertheim 18.05.2023 - 13:39 Uhr 2 Min.

Eher schlechter weggekommen ist ein 64-jähriger Wertheimer, der beim Amtsgericht Wertheim Einspruch gegen einen Strafbefahl wegen Hehlerei eingelegt hatte. Für Richterin Ursula Hammer gab es an der Tat nichts zu beschönigen - die Leugnung hat es nur teurer gemacht und die genauere Würdigung der Beweisaufnahme zeigte, dass da womöglich noch deutlich mehr Tathintergrund besteht, als dieses Mal angeklagt war. Der Angeklagte aus einer Wertheimer Ortschaft wurde zu Geldstrafe von 2500 Euro verurteilt, das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Es ging um zwei Kettensägen, die der 64-Jährige von einem Arbeitskollegen abgekauft hatte. Die Gerätschaften waren auffallend günstig gewesen und der Kollege hatte einen üblen Ruf, von dem der 64-Jährige gewusst haben dürfte. Es sei eine einmalige Sache gewesen, weitere Dinge habe er vom Kollegen nicht gekauft und der günstige Preis habe ihn nicht hellhörig gemacht. So genau kenne er sich mit den Preisen auch nicht aus.

Das Geschäft sei per Whats-App zustande gekommen, andere Arbeitskollegen hätten es vermittelt, weil sie gewusst hätten, dass er hobbymäßig Holz mache und Bedarf an einer neuen Kettensäge habe, so erklärten es der Beklagte und sein Anwalt. Bei der polizeilichen Hausdurchsuchung war der Mann kooperativ gewesen, hatte die fraglichen Kettensägen ohne Umschweife ausgehändigt, zwangsweise auch sein Handy. Auf dem Telefon fand sich ein überraschend reger Chatverlauf mit dem freundlichen Kollegen.

Wie jetzt durch die Polizei abgeglichen worden war, war es dabei längst nicht nur um die beiden Kettensäen gegangen, die einem Einbruch in Mondfeld zugeordnet werden konnten. Auch von einer Vielzahl anderer teurer Werkzeugen war die Rede, auch die stammten - zumindest teilweise beweisbar - aus Einbrüchen und Diebstählen in der Region. Einige dieser Dinge, die er niemals angekauft haben will, hatte der Beklagte sogar im Kofferraum des eigenen Autos fotografiert und der Polizei damit zusätzliche Indizien geliefert.

Insgesamt könnte es, nach der kompletten Auswertung der Polizei, ein durchaus schwunghafter Handel mit Diebesgut sein, der da über geraume Zeit gelaufen ist. Die Richterin las aus den Hinweisen, die die sehr vertraute Whats-App-Kommunikation beider Männer ergaben, eine sehr wahrscheinliche Komplizenschaft des Höhefelders heraus, die darauf ausgelegt war, das Diebesgut zu übernehmen, selbst zu verwenden, möglicherweise auch weiterzuverkaufen. Die Staatsanwaltschaft sah - ausschließlich auf den Fall der Kettensägen geschaut - einen nachweisbaren Vorsatz, des Höhefelders, dem klar gewesen sei, dass die Sägen deutlich günstiger als marktüblich gewesen seien. In Verbindung mit dem Ruf des liefernden Kollegen, der bekanntermaßen mit Diebstählen in Verbindung gebracht werde, sei es kaum glaubhaft, dass der Mann nicht gewusst habe, was da laufe.

Für den Anwalt stellte sich die Sache absolut gegensätzlich da. Echte Beweise gebe es nicht, stattdessen lediglich Mutmaßungen - der Freispruch seines Mandanten sei einzig angemessen. Richterin Ursula Hammer sah das ganz und gar nicht so. Den Strafbefehl, bei dessen Bemessung die Staatsanwaltschaft regelmäßig von der sogenannten Geständnisfiktion ausgeht, stockte sie um zehn weitere Tagessätze auf, sodass für den 64-Jährigen jetzt 50 mal 50 Euro fällig werden. Der Mann habe es billigend in Kauf genommen, dass es womöglich um Diebesgut gehe. Die Indizien wögen in ihrer Zahl mehr als manche Zeugenaussage, sagte Hammer in der Urteilsbegründung. Der 64-Jährige hat jetzt noch eine Woche Zeit, das Urteil zusammen mit seinem Anwalt zu würdigen und gegebenenfalls Widerspruch einzulegen.

Michael Geringhoff