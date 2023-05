Zur Wertheimer Burg geht es weiter nur zu Fuß

Es wird auch in der kom­men­den Som­mer­sai­son kei­ne Mög­lich­keit ge­ben, mit der Gec­ko-Bahn wie­der be­qu­em auf die Wert­hei­mer Burg zu fah­ren. Oli­ver Wol­ters, der Be­t­rei­ber der Gec­ko-Bahn, ha­be zwar ei­nen neu­en Ver­trag mit der Fir­ma Viking, dem Be­t­rei­ber von Fluss­k­reuz­fahrt­schif­fen, für Wert­heim ab­ge­sch­los­sen, wuss­te Tho­mas Wet­ten­gel (Bür­ger­lis­te) am Mon­tag im Aus­schuss für Ver­wal­tung und Fi­nan­zen zu be­rich­ten. Ei­nen re­gel­mä­ß­i­gen Pen­del­ver­kehr von der Main­spit­ze hin­auf auf das Wert­hei­mer Wahr­zei­chen wer­de es in der neu­en Sai­son al­ler­dings nicht wie­der ge­ben, hieß es im Aus­schuss wei­ter.