Zum Wertheimer Ostermarkt kostenloser Fährverkehr über den Main

Fest: THW-Mitglieder weisen Parkplätze zu

Wertheim 29.03.2023 - 15:30 Uhr < 1 Min.

Ostermarkt in Wertheim: Wie bereits 2022 wird es auch in diesem Jahre viel zu erleben und entdecken geben. Natürlich werden auch wieder Osterhasen unterwegs sein.

Der Mainparkplatz sei durch das Streetfood-Festival belegt. Dafür gebe es eine erweiterte Parkkapazität an der Main-Tauber-Halle. Hier stünden am Ostermarktwochenende rund 440 gebührenfreie Parkplätze zur Verfügung.

Am verkaufsoffenen Sonntag sind dann wieder die Mitglieder des Ortsverbands Wertheim des Technischen Hilfswerks (THW) als Parkplatzeinweiser auf dem Gelände der Main-Tauber-Halle im Einsatz, so de Mitteilung.

Weitere gebührenfreie Parkplätze gibt es am Wochenende auf den Mainwiesen in Kreuzwertheim.

Für den grenzüberschreitenden Verkehr bietet sich mit Unterstützung der Sparkasse Tauberfranken ein besonderes Vergnügen an: Mit zwei Pontonbooten ermöglicht der THW-Ortsverband Wertheim einen kostenlosen Fährverkehr zwischen dem Parkplatz Mainwiesen in Kreuzwertheim und dem Mainparkplatz in Wertheim, heißt es abschließend.

