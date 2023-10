Zum 22. Mal ein Tag für Ghana

Von den ehrenamtlichen Helfern wurden bunte afrikanische Stoffe angeboten. Foto: Elita Schrenker

Wolfgang Finger, der Vorsitzende des Vereins, begrüßte die Gäste, die zur Freude der Veranstalter zahlreich erschienen waren. "Zukunft bauen, was bedeutet das für uns? Gegen Krieg und Verbrecher können wir wenig ausrichten. Gegen wirtschaftliche Not hingegen schon. Wir möchten den Menschen vor Ort eine Perspektive geben, damit keiner von ihnen seine Heimat verlassen muss", sagte Finger. Mit dem Verein und seinen Projekten gelinge es, in einer tollen Zusammenarbeit etwas wachsen zu lassen. Ghana sei ein aufstrebendes Land und eine Demokratie, so Finger.

Bürgermeister Klaus Thoma sprach die Armuts- und Gesundheitsprobleme in Afrika an. Dieser "Verein der Menschlichkeit", wie er Paul bezeichnete, habe in den vergangenen Jahrzehnten seine Hilfsprojekte konkret umgesetzt. Seinen besonderen Dank adressierte er im Namen der Marktgemeinde an Wolfgang und Ursula Finger, die die Vision "unserer allseits geschätzten Gertrud Schauber" weiterführen. SPD-Landrätin Pamela Nembach betonte, dass man aus europäischer Sicht den Blick auf die Schwächen aber auch auf den Fortschritt und die kulturelle Vielfalt dieses Landes richte.

Für Unterhaltung der Gäste sorgten zu Beginn einige Grundschüler aus Kreuzwertheim mit ihrem Tanz "Jerusalema", die Erfindung einer angolanischen Tanzgruppe. Weitere musikalische Beiträge kamen von einem Akkordeonensemble des örtlichen Musizierkreises und Paula Dressler mit ihrem Saxofon.

Direkt zugeschaltet aus Nordghana war Fati Abigail Abdulai, die Leiterin des Projektes Widows and Orphans Movement (WOMGHANA), die über ihre Arbeit berichtete. Als ihr Vater starb, hat sie die Leitung des Projektes von ihrer Mutter, der Gründerin, übernommen. Die Mutter habe als Krankenschwester viele Frauen angetroffen, die vorhatten, sich mit Medikamenten das Leben zu nehmen. Darunter seien auffallend viele Witwen gewesen.

Alte Riten, bei denen Witwen die Haare abrasiert würden oder bei denen man sie mit kaltem Wasser traktiere, um an ihrer Reaktion abzulesen, ob sie Hexen oder für den Tod des Mannes verantwortlich seien, gebe es nach wie vor. Das Projekt habe es sich zur Aufgabe gemacht, mit Männern und Vätern Kontakt aufzunehmen und in Gesprächen zu erreichen, dass derartige Praktiken nicht mehr umgesetzt und schließlich verboten werden.

"Wir haben festgestellt, dass sich die Positionen der Frauen verbessern, wenn sie finanziell besser gestellt sind. Nordghana ist sehr landwirtschaftlich geprägt. Wir sind Farmerinnen", sagte Fati. "Wir arbeiten mit den Frauen und ihren Kindern." Das sei eine langfristige Aufgabe. Die Frauen, die von den Witwenriten betroffen seien, seien besser dran, wenn sie eine gute Ausbildung erhielten. "Deshalb wollen wir dafür sorgen, dass die Ausbildung der Kinder besser wird."

Die Arbeit ziele in Richtung Regierung. Das Regierungsprogramm müsse so gestaltet sein, dass die Witwen soziale Unterstützung bekommen. Covid und eine Inflation von rund 60 Prozent prägten die Situation. Viele Menschen hätten nichts zu essen. Außerdem gebe es negative Einflüsse untereinander rivalisierender Gruppen. Das Projekt unterstütze die Frauen bei ihrer Arbeit für Produkte, die die Natur hergebe. Einen Teil davon konnten die Besucher an den Ständen in der Dreschhalle erwerben.

Mit ihren Liedbeiträgen, darunter auch ein "Vater unser" in der Bantu-Sprache Suaheli gesungen, beendete der Kinder- und Jugendchor "believe" unter der Leitung von Petra Röhrig den Nachmittag. Die Spenden aus der Veranstaltung belaufen sich auf rund 3000 Euro, wobei alleine 1000 Euro aus dem Verkauf der Kartoffeln aus Mecklenburg stammen.

