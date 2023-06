Sind Zündler im Schenkenwald unterwegs?

Drei Einsätze in drei Tagen

Wertheim 27.06.2023 - 15:44 Uhr 3 Min.

Brandort im Wertheimer Schenkenwald am Dienstagmorgen gegen 6.20 Uhr: Dass es dort wenig später erneut brennen würde, darauf habe es zum diesem Zeitpunkt keine Hinweise gegeben, sagt unser Mitarbeiter Günter Herberich.

Am Dienstagmorgen gegen 7.40 Uhr waren die Wertheimer Brandschützer erneut und damit bereits zum dritten Mal zu einer unklaren Rauchentwicklung oberhalb Mondfelds alarmiert worden. Mit zwei Tanklöschfahrzeugen und drei weiteren Fahrzeugen rückte die Abteilung Stadt aus, auch die Abteilung Mondfeld war wieder im Einsatz. Das Feuer auf einer kleinen Fläche von etwa einem Quadratmeter war schnell unter Kontrolle. Doch angesichts der derzeitigen Trockenheit ist schnelles Handeln gefragt, um weitere Ausbreitung zu verhindern.

Gefahr am Hang

Das zeigt auch der Brand von Sonntag auf insgesamt 5000 Quadratmetern: Auf ihrer Instagram-Seite hat die Feuerwehr Wertheim Fotos veröffentlicht, die den Brand in der Entstehungsphase zeigen. Sportflieger, die das Feuer gemeldet hatten, haben sie zur Verfügung gestellt. Dabei war das Feuer auf kleiner Fläche unterhalb am Hang ausgebrochen und hatte sich den Hang des Oberen Bergs hinaufgefressen. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren bis in die Abendstunden im Einsatz, um den größten Waldbrand in der Region seit Jahren unter Kontrolle zu bekommen. In der Nacht zum Montag gab es im gleichen Areal erneut ein Feuer, das 30 Einsatzkräfte knapp drei Stunden beschäftigte.

Und nun der dritte Brand innerhalb kurzer Zeit. Zum Warum hält sich Stadtbrandmeister Torsten Schmidt bedeckt, er sagt aber über alle drei Einsätze: »Als wir abgefahren sind, war das Feuer immer aus.« Für Ermittlungen zur Brandursache ist die Polizei zuständig, Brandermittler haben sich am Dienstag die Örtlichkeiten angesehen. »Derzeit wissen wir noch nicht, ob die Brände zusammenhängen«, sagt Nico Mariano vom Polizeipräsidium Heilbronn. Mit ersten Erkenntnissen sei am Mittwoch zu rechnen. Die Polizei sucht derweil weiter nach Zeugen. Hinweise zum Brand werden unter der Telefonnummer 09342/91890 entgegengenommen. Die Ermittlungen zur Brandursache würden "derzeit ergebnisoffen geführt, wenngleich eine Brandstiftung derzeit nicht auszuschließen ist", heißt es in einer Pressemitteilung am Nachmittag. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu Personen oder Fahrzeugen machen können, welche sich im zeitlichen Zusammenhang zu den Bränden im betroffenen Waldgebiet aufgehalten oder dieses verlassen haben. Außerdem werden Zeugen gesucht die Fahrzeuge oder Personen gesehen haben, die am Dienstagmorgen zwischen 6 Uhr und 7.45 Uhr in der Parkbucht der Landesstraße 2310 in Richtung Wertheim nach der Schleuse Faulbach aufgehalten haben.

Wanderweg im Gebiet

Durch das betroffene Areal führt unter anderem die fünfte Etappe des Panoramawegs Taubertal, eines beliebten Wanderwegs von Rothenburg bis Freudenberg. Günter Herberich, Mitarbeiter unseres Medienhauses, war am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr in dem Gebiet bei seiner sportlichen Morgenrunde unterwegs. Auch er findet den erneuten Brand, zu dem die Feuerwehr gegen 7.40 Uhr ausrückte, verdächtig. Von einem Feuer sei gegen 6.20 Uhr nichts wahrnehmbar gewesen. »Und ich habe auch niemanden in dem Gebiet gesehen.«

Auch Erbprinz Ludwig zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg ist angesichts von drei Bränden in dieser kurzen Zeit besorgt. Den Ermittlungen der Polizei will er nicht vorgreifen, Brandstiftung aber nicht ausschließen: »Es sind ein paar Zufälle zu viel«, sagt der Waldbesitzer, nachdem er sich selbst am Dienstagmorgen erneut ein Bild vor Ort gemacht hat.

Nach dem großen Brand am Sonntagnachmittag und dem kurzen Wiederaufflammen in der Nacht zum Montag am Montag hatte er Arbeiter in den Hang geschickt, um ihn umzugraben, Steine umzudrehen und versteckte Brandnester zu finden. Seinen Angaben zufolge ist das Feuer dieses Mal nicht oberhalb der Brandfläche vom Sonntag ausgebrochen, sondern am unteren Ende. Informationen unserer Redaktion, wonach das Feuer dieses Mal an zwei Stellen ausgebrochen sein soll, konnte er nicht bestätigen.

Gründlich durchnässt

Die Feuerwehr habe den Brandort nach jedem Feuer gründlich durchgenässt, »außerdem haben wir dort ja keinen Torf im Untergrund, sondern Sand- und Felsboden«. Damit sind im Untergrund weiterkokelnde Feuer ziemlich unwahrscheinlich. Die fürstlichen Waldarbeiter haben außerdem die Zufahrtswege so weit möglich von Bäumen und Hindernissen befreit, damit die Feuerwehr im Fall der Fälle näher an den Einsatzort fahren kann. Die Waldarbeiter würden auch weiter vor Ort im Einsatz sein, kündigt der Erbprinz an. Mit dem besonderen Auftrag, die Augen nach verdächtigen Wahrnehmungen offen zu halten.

Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr dankt er auch den aufmerksamen Bürgern, die die Brände gemeldet hätten. »Da ist ein Bewusstsein da, schnell den Notruf zu wählen, um Schlimmeres zu verhindern.«

