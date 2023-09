Zu welchem Gebäude gehört dieser bestuhlte Saal?

Sammlung Wehnert: Archivverbund bittet um Hilfe bei Motiv-Klärung

Wertheim 13.09.2023 - 12:57 Uhr < 1 Min.

Der bestuhlte Innenraum eines Saales, einer Aula oder einer Halle mit Bühne im Hintergrund. Wer kennt dieses Gebäude?

Ein Workshop zum Thema ist auf großes Interesse gestoßen. Das will die Wertheimer Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Archiv weiterführen und in loser Folge ausgewählte Bilder veröffentlichen. Zu der Schenkung der umfangreichen Fotosammlung des Wertheimer Fotoateliers Wehnert an das Stadtarchiv Wertheim, zählen auch über 6000 Glasplatten mit verschiedenen Motiven aus Wertheim und Umgebung, Veranstaltungen, Industriebilder und vielen mehr.

Nachdem diese Glasplatten digitalisiert und zum Großteil der Bevölkerung zur Ansicht im Internet zur Verfügung stehen, geben die Motive der ein- oder anderen Glasplatte Rätsel auf. Hierfür bitten wir die Leser um Mithilfe.

Das heutige Foto zeigt einen bestuhlten Innenraum eines Saales, einer Aula oder einer Halle. Im Hintergrund befindet sich eine Bühne. An der rechten Wand hängt ein Bild. Darauf erkennbar ist ein Wertheimer Motiv mit der Tauber und der alten, noch überdachten, Tauberbrücke sowie dem Spitzen Turm. Wer kennt dieses Gebäude? In welcher Straße stand oder steht dieses Gebäude?

Über Infos freut sich der Archivverbund Main-Tauber unter stawertheim@la-bw.de oder 09342 91592-0. Weitere Digitalisate der Foto-Glasplatten sind im Internet zu finden unter bit.ly/fotoarchiv-wehnert.

Pressemitteilung Archivverbund Main-Tauber