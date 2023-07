Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Beleuchtung am BSZ-Werkstattneubau sorgt zwischenzeitlich für Irritationen

Zu viel Licht im Dunkel?

Wertheim 19.07.2023 - 12:32 Uhr 2 Min.

Fassadenbeleuchtung aus, Straßenlaternen an: Nächtliches Licht am Werkstattneubau des BSZ sorgt bei manch einem Anwohner für Verwunderung.

»Muss das sein?«, fragt ein Nachbar, der anonym bleiben möchte. »In Wertheim schalten sie zum Energiesparen zeitweise sogar die Burgbeleuchtung aus, und hier ist jeden Abend Festbeleuchtung.« Auch andere Anwohner würden sich über die Dauerbeleuchtung wundern. Die Burg wird zwar seit Mitte April wieder angestrahlt, dennoch sei Energiesparen ja nichts Schlechtes, sagt der Mann.

Es geht ihm dabei vor allem um mehrere Strahler an der Außenfassade sowie um ein knappes Dutzend Straßenlaternen in LED-Technik, die den zum Gebäude gehörenden Parkplatz erhellen - obwohl dort nachts niemand parkt. Auch in den Ferien brenne die Beleuchtung. »Wenn es dem Schutz vor Einbrechern dient, warum nutzt man dann keine Bewegungsmelder?«, fragt der Mann.

Keine Antwort vom Amt

Seine Fragen hat er auch ans Landratsamt in Tauberbischofsheim gestellt, das für die Berufsschulen im Landkreis zuständig ist. Er habe das Problem einer Mitarbeiterin vorgetragen. »Aber gehört habe ich dann nie wieder etwas.«

Unsere Redaktion hat beim Landratsamt nachgefragt, aus welchen Gründen die intensive Beleuchtung nötig sei. »Auch der Kreisverwaltung als Schulträgerin ist es ein wichtiges Anliegen, Energie und damit Kosten zu sparen«, sagt Markus Moll, Sprecher des Landratsamtes. Die Behörde ist allerdings nur für die Beleuchtung des Gebäudes außen und innen zuständig, für Licht auf Straße und Parkplatz sorgten die Stadt Wertheim und deren Stadtwerke. Stimmt so, aber die Kosten für den Strom trage wiederum das Land, heißt es von dort.

Neu programmiert

Der Landkreis hat bereits auf den Hinweis reagiert: »Die Beleuchtung im Inneren des Gebäudes läuft über eine Zeitschaltuhr und wurde nach dem Hinweis nochmal geprüft und neu programmiert«, erklärt Behördensprecher Moll. »Vor kurzem fanden Elektroarbeiten im Rahmen der Anschlüsse neuer Maschinen für den Ausbildungsbetrieb statt. Möglicherweise wurde hier unbeabsichtigt etwas an der Zeitschaltuhr verändert.« Außerdem gebe es Fassadenleuchten, die allerdings nach Angaben der Haustechniker im Sommer ausgeschaltet sind, da diese nur für den Betrieb morgens bei Dunkelheit notwendig sind.

Die Maßnahmen haben ihre Wirkung offenbar nicht verfehlt. »Jetzt ist es besser«, sagt der Nachbar, als wir Anfang dieser Woche erneut bei ihm nachfragen. Und auch der nicht genutzte Parkplatz soll künftig nicht mehr die ganze Nacht beleuchtet werden. »Wir bauen in Rücksprache mit dem Landkreis noch in dieser Woche eine Zeitschaltuhr ein«, erklärt Gerd Klüpfel, für Straßenbeleuchtung zuständiger Gruppenleiter bei den Stadtwerken Wertheim.

Die Parkplatzbeleuchtung soll dann nur bis abends um 19 Uhr und morgens ab 6 Uhr brennen. Und auch nur dann, wenn ein Helligkeitssensor meldet, dass das notwendig ist. Sprich: Im Sommer bleiben die Leuchten komplett aus. Sollte doch einmal eine länger andauernde Beleuchtung nötig sein, könne man dies künftig manuell einstellen.

Landratsamts-Sprecher Moll zeigt sich dankbar für die Hinweise der Anwohner, die Energieeinsparungen bringen können - auch andernorts: Bürgerinnen und Bürger könnten Hinweise zu möglicherweise nicht notwendigem Energieverbrauch an Kreisgebäuden gerne dem Amt für Immobilienmanagement melden, Telefon 09341 82-5721, E-Mail: immobilienmanagement@main-tauber-kreis.de.

Matthias Schätte