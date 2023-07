Zu früh für Weihnachten

Von Gusti Kirchhoff

19.07.2023 - 17:27 Uhr 2 Min.

Ich muss blinzeln, kann aber nicht glauben, was darauf steht. »La Art de Variete« ist so groß geschrieben, dass ich es auch aus der Entfernung lesen kann und darunter steht: »Die Power Show der Gegensätze«! Und jetzt kommt's: Auf dem Plakat daneben steht tatsächlich: »Christmas Show vom 14. Dezember bis 7. Januar«. Und zwar in Aschaffenburg.

Da hab ich sicher nicht richtig gelesen. Handy geschnappt und quer über die Straße. Doch, es stimmt, da steht Christmas Show vom 14. Dezember bis 7. Januar!

Noch keine Geschenke

Mit mir stimmt was nicht! Hab ich was verpasst? Ist wirklich schon bald Weihnachten? Und ich habe noch gar keine Weihnachtsgeschenke! Ich werde ja zu liederlich! Dachte, es sei noch so viel Zeit.

Wir haben Mitte Juli. Es ist Hochsommer, und das Thermometer zeigt fast täglich über 30 Grad. Seen und Schwimmbäder haben Hochkonjunktur, ebenso wie die Eisdielen. Zwar ist man es inzwischen gewöhnt, dass spätestens ab August die ersten Lebkuchen und Nikoläuse in den Regalen im Supermarkt stehen. Ich denke zwar, dass die meisten Kunden lächelnd vorbeigehen, wer mag schon Weihnachtsplätzchen im Sommer? Aber das ist nichts Neues mehr.

Neu ist nur, dass im Juli schon Werbung gemacht wird für ein »Event« im Dezember! Wer mag denn in diesem strahlend heißen Sommer an den Dezember denken? Ich will jetzt auch keine Werbung sehen für Feste im Dezember, auch wenn diese noch so schön bunt gemalt sind.

Ich freue mich über Plakate, die auf ein Sommerfest hinweisen, auf das Altstadtfest oder auf die wunderbaren Weinfeste, bei denen unser Frankenwein, draußen genossen, doppelt so viel Spaß macht. Und auf die Burgfestspiele, ein »Open-Air-Kino«, ein Erlebnis, das man sich in meiner Jugend ja gar nicht vorstellen konnte!

Gerne Plakate für die Mess

Es gibt »Sommermusik auf dem Marktplatz«, und auch wenn ich längst nicht mehr am autofreien Sonntag durch das Liebliche Taubertal teilnehmen kann, freut es mich, dafür die Ankündigungen zu sehen. Jetzt bitte auch gerne schon die Plakate für die »Mess«, wo auch immer in der Region, in Marktheidenfeld und in Miltenberg und ganz besonders natürlich für die Werdemer Mess!

Das ist ein Sommer, an den wir uns im Winter in der warmen Stube noch gerne erinnern werden. Dann ist auch Zeit für Stubenhocken in der »Christmas Show«!

Ende gut, alles gut! Heute, an diesem wunderschönen Sonntagmorgen, fällt mein erster Blick automatisch wieder auf das Haus gegenüber. Aber, siehe da, die Plakate sind über Nacht verschwunden! War wohl doch ein bisschen viel Weihnachten! Ich hatte diese Werbung ja fotografiert als abschreckendes Beispiel. Oder vielleicht, wenn ich doch noch unbedingt zu dieser »Christmas Show« muss?!