Zoll ermittelt 39 Mal wegen Mindestlohn-Verstößen

Wirtschaft: IG BAU will höheren Kontrolldruck gegen Lohn-Preller im Main-Tauber-Kreis - Zahl der Verfahren gesunken

Main-Tauber-Kreis 08.09.2023 - 19:00 Uhr < 1 Min.

Eine Zollbeamtin an einer Baustelle: Die IG BAU fordert einen größeren Kontrolldruck, um Mindestlohnbetrug und Tricksereien aufzudecken. Foto: Tobias Seifert/IG BAU

Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf eine Erhebung des Bundesfinanzministeriums für den Bundestagsabgeordneten Bernhard Daldrup (SPD), der auch Mitglied im Finanzausschuss des Parlaments ist. Zum Vergleich: 2021 leitete das Hauptzollamt Heilbronn insgesamt 45 Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Betrugs und der Trickserei bei Mindestlöhnen ein. Die Höhe der Verwarn- und Bußgelder lag bei rund 198.000 Euro.

»Auch wenn sich der überwiegende Teil der Unternehmen gesetzestreu verhält: Vor allem auch auf dem Bau gibt es immer wieder schwarze Schafe«, wird Jürgen Ziegler, stellvertretender Bezirksvorsitzender der IG BAU Nordwürttemberg, in der Mitteilung zitiert. Es komme allerdings darauf an, die schwarzen Schafe ausfindig zu machen. »Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) sollte den Bau deshalb stärker ins Visier nehmen«, fordert Ziegler. Im vergangenen Jahr habe die FKS im Hauptzollamtsbezirk Heilbronn lediglich sieben Verfahren wegen Mindestlohnverstößen auf Baustellen eingeleitet. »Jede Kontrolle mehr erhöht die Chance, weitere Verstöße aufzudecken«, so Ziegler.

Nach seiner Einschätzung sind die Ermittlungsverfahren nur die »Spitze des Eisbergs«. Die tatsächlichen Zahlen dürften weitaus höher sein, meint Ziegler: »Die Zahl der Mindestlohn-Kontrollen ist zu niedrig. Das Risiko, erwischt zu werden, ist für Mindestlohnbetrüger viel zu gering. Hier muss es einen stärkeren Kontrolldruck geben.« Deshalb solle der Zoll auch im Main-Tauber-Kreis noch mehr Präsenz zeigen. Dafür sei allerdings entscheidend, dass die FKS zusätzliches Personal bekomme.

bal