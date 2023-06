Zingsheim im Wertheimer "Convenartis": Viel Beifall von wenigen Händen

Kabarett: Martin Zingsheim zeigt bei "Bitte mit ohne", wie schwierig bewusstes Weglassen sein kann

Wertheim 12.06.2023 - 00:00 Uhr 2 Min.

Martin Zingsheim im Convenartis. Foto: Geringhoff

Das eben aus dem Druck gekommene neue Programm wird das gleich am ersten Abend ändern können. Im September kommt Urban Priol auf Einladung von Convenartis in die Halle Reicholzheim. Da wird's dann sicher pickepacke- und garantiert auch rappelvoll werden, denn das Publikum wird magisch angezogen von dem, was es schon kennt. Das bedeutet natürlich auch, dass es manchmal nicht besonders experimentierfreudig ist. Und da schließt sich der Kreis zum Wochenende und zu Martin Zingsheim und den vielen leeren Stühlen.

Köln und der Karneval

"Dem Wahnsinn etwas entgegensetzen" - müsse man schon machen, sagt der klavierspielende Kölner Kabarettist und schaut auf seine Welt, die manchmal auch unsere ist. Okay, glaubt man Zingsheim, so ist es in Köln irgendwie bunter als hier, also regenbogenfarbiger und da ist natürlich der Karneval. Köln werde am Ende ja immer darauf reduziert, sagt Zingsheim - und weil das so ja auch ganz gut klappt, tut er es ebenso. Immerhin, wer am Abend mitnotiert hat, der kennt jetzt die Sezessionsrufe des halben Rheinlandes inklusiv jener aus Paderborn und Gütersloh. In Würdigung des Gehörten lässt sich sagen: "All heul" - der Faschingsruf der Wolfsschlucht Concordia Wertheim - ist gar nicht mal so übel.

"Bitte mit ohne", so heißt das Programm eigentlich und es geht dabei immer wieder ums bemühte Weglassen, um den Verzicht und die Belastungen der Selbstbeschränkungen - und naturgegeben auch ums Scheitern. Vegetarismus und Veganismus können für die Umwelt tatsächlich gut sein. Blöd halt, dass viele Tiere erst gebraten so richtig gut riechen, findet der Kabarettist. Er hat praktische Sparvorschläge, um generell mehr Umweltgerechtes aus der Tierhaltung herauszuholen: "Katze überfahren und zack: Seniorenteller".

Reduktion ist Trumpf

Zingsheim empfiehlt weniger Fett, weniger Alkohol und weniger Müll, dafür mehr Salat und mehr Sport - auch der dereinst handelsüblichen Seife singt der Kabarettist ein Loblied. Hat er wohl den baden-württembergischen Ministerpräsidenten verpasst? Allerdings gut möglich, dass dem Zingsheim nicht ganz klar war, in Baden-Württemberg zu gastieren - weil: warum sonst sollte man Witze drüber machen, die in Nordrhein-Westfalen sicher noch viel besser ankommen als in Wertheim? Aber: "Wertheimer Publikum ist angenehmes Humanmaterial", hat er gesagt und durchblicken lassen, dass er Christian Lindner nicht mag.

Das kann man dann natürlich schon wieder mögen - endlich kommt das "pseudolinksversiffte intellektuelle Gutmenschengedöns" durch, mit dem Zingsheim die Gäste zu Beginn des Abends gelockt hatte. Kirche und jedwede Religion sind auch Thema. Die einzig relevante Erkenntnis ganz am Rande: Salafisten tragen keine Fahrradhelme. Solche News sind vielleicht Teil eben jener kritisch zu sehenden Informationsflut "im Bermudadreieck der Relevanz", von der Zingsheim sprach. Hyperaktive junge Eltern kamen im Programm vor, auch Klimathemen. Ein insgesamt hübsches Programm, etwas außerhalb der aktuellen Relevanzen. Vor zehn oder 15 Jahren wäre es noch richtig fresh und hip gewesen.

Michael Geringhoff