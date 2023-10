Hintergrund: Dreifachhalle ohne Schwimmbad

Die bereits aus dem Jahr 1963 stammende Schwimm- und Turnhalle am Wertheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DGB) entspricht schon lange nicht mehr den Ansprüchen der Schule an einen modernen Schulsport. Auf dem ehemaligen Gelände des Wertheimer Krankenhauses, das seit dem Umzug der Rotkreuzklinik auf den Reinhardshof brach liegt, entsteht jetzt bis Mitte 2025 eine neue Dreifachhalle mit Gymnastikraum. Eine Kleinschwimmhalle, wie es sie jetzt am Standort des Gymnasiums im gleichen Gebäude wie die alte Turnhalle gibt, ist in dem neuen Gebäude allerdings nicht vorgesehen. Die im Untergeschoss des Gebäudes befindliche Schwimmhalle, die auch intensiv von Vereinen für Schwimmkurse und im Winterhalbjahr am Nachmittag auch von der Öffentlichkeit genutzt wird, soll laut Gemeinderatsbeschluss einen neuen Standort am Schulzentrum in Bestenheid erhalten. ()