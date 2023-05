Zehn Jahre Motorradgottesdienst in Wertheim

Biker vor der Klosterkirche in Bronnbach gesegnet

Wertheim-Bronnbach 02.05.2023 - 14:15 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Segen - hundertfach und dennoch individuell - spendet Diakon Reiner Thoma am 1. Mai vor der Klosterkirche im Wertheimer Stadtteil Bronnbach. Der Motorradgottesdienst hat es heuer zum zehnten Mal gegeben.

Wo Benzindunst und Heiliger Geist sich mischen, ist die Welt für Thoma und die Biker für ein paar Stunden in Ordnung. Das Klischee vom Wilden will dabei ein bisschen gepflegt werden, zu sehen gibt es Harley-Typen in Kutten und Böse-Jungs-Accessoires. Ob sie je diese bösen Jungs waren? Heute wohl eher nicht mehr, denn unter Kutten und Totenschädeltüchern finden sich graue Haare und Falten.

Besucher sind geteilter Meinung

»Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele alte Männer gibt«, stellte ein durchaus erschütterter 60-Jähriger aus der Region fest, der die Kirche vorzeitig wieder verlassen hatte. Religion sei schon seins, die Kirche selbst vielleicht weniger, sagte der Herr aus dem Odenwald, während ein anderer ganz unverblümt verlauten ließ: »Das ist mit hier erheblich zu katholisch, bei anderen Biker-Gottesdiensten ist das ganz anders.« Ein Dritter band die aufkommende Diskussion mit einem Satz ab: »Der Diakon macht das ja schon seit Jahren so, da wird er wohl seine Fans haben.« Dictum - wie man im Klosterumfeld so sagt.

Für die Wenigen, die dem Gottesdienst nicht beiwohnten, blieb mehr Zeit, die Motorräder draußen ausgiebig zu betrachten. Die Musik der Band Eight for Fun hörte man auch im Klosterhof ordentlich wummern. »Mega-Akustik hier in der Kirche, das hat man ja nicht alle Tage so«, hatte der Keyborder Alexander Hermann schon vorab gesagt. Auch Eight for Fun sind ältere Herren - Jimi Hendrix zum Soundcheck verrät einiges.

Volle Bänke in der Kirche

Zum Gottesdienst war die Kirche voll. Ein Ping der Vesperglocke, der Sänger fragte: »Alle wach?«. Dann ertönte »Unchain my heart«, so wie man es von Joe Cocker kennt, danach Beifall, Pfiffe und Gejohle, so wie man das in der Kirche eher nicht so kennt. Es folgte die Predigt an die »Schwestern und Brüder mit und ohne Bike«. Darin ging es um Jesus Christus, um Freude und um Frieden.

Der Klingelbeutel raschelte vom Papiergeld. Gesammelt wurde für die Ukraine. Diakon Thoma erklärte: »Das Geld ist für die Caritas, sie hilft den Flüchtenden innerhalb der Ukraine - viele sind dort unterwegs von Osten nach Westen.« Die Veranstaltung sei dafür gut geeignet, so Thoma. Er sei selbst Motorradfahrer, als Community seien die Biker beispiellos: »Man grüßt sich, man geht respektvoll miteinander um«, sagt er und, dass man auf jeden einzelnen schauen müsse - zusammen machten sie die Gemeinschaft.

Nach anderthalb Stunden Gottesdienst mit fünf Verabschiedungen und reichlich Zugaben der Band war noch lange nicht Schluss. Draußen wurden die Abfahrenden gesegnet. Jeder individuell, jeder mit einem guten Wort. Das dauerte. Ungeduld gab es keine. Manche Biker stellten den Motor einfach wieder ab, gingen etwas essen, um die Zeit bis zum Segen zu verkürzen.

Um 16.30 Uhr war der Letzte durch, auch Diakon Reiner Thoma war zufrieden.

Ge

Hintergrund: Stimmen der Besucher Dirk Kirchner aus Elsenfeld (60) kommt gerade mit Freunden von einer Wochenendtour. Das Kloster Bronnbach liegt auf dem Weg, auf den regelmäßigen Gottesdienst war er vor Jahren in der Eisdiele aufmerksam geworden. "Ich finde den Idealismus vom Reiner super", sagt er. Für Christina Jung (56) aus Bruchköbel ist es das erste Mal im Kloster Bronnbach, allerdings hat sie anderweitig Erfahrungen mit Bikergottesdiensten gemacht. Der Gottesdienst in Bronnbach sei heimelig. Und der Schutz von oben? "Man kann jeden Fürsprecher brauchen", sagt sie. "Man wird im Leben abgeholt", sagt ein anderer über das Model Bikergottesdienst. Eine 16-Jährige schwärmt von den Bikern als große Familie, da passe auch der Gottesdienst. Matthias (58) aus Reichenberg sagt, er habe eigentlich nur einen Grund zur Ausfahrt gesucht, sei ohne Erwartungshaltung gekommen. Den vielfach erhofften Schutz von oben, könne man durch eigenes Handeln - und vorsichtiges Fahren - mindestens verstärken, sagt er. Ewald Pfeiffer (54) ist zum zweiten Mal da und findet es "Einfach toll gemacht. Steife Kirche wollen wir nicht." Eine 59-jährige Würzburgerin spricht vom Spaß an der Freude und der Gemeinschaft. Für Susanne Keil (56) aus Kembach geht es auch um Religion. Solch ein besonderer Gottesdienst müsse Spaß machen. Reiner Thoma könne das: "Der macht das gut." Einer der Jüngsten ist Tobias Wolpert (34) aus Vockenrot. Er hat ein Fable für Motorräder, die älter sind als er selbst. Mit allen war er schon beim Motorradgottesdienst, dieses Mal ist er mit einer Herkules von 1951 angereist. "Ein schönes Event", lobt er. Ge