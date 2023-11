Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Zahlreiche Long-Covid-Erkrankungen im Main-Tauber-Kreis

Gesundheit: Betroffene haben vielfältige Beschwerden - Bisher keine umfassende Therapie möglich

Main-Tauber-Kreis 10.11.2023 - 17:09 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

»Long Covid« bezeichnet längerfristige, gesundheitliche Beeinträchtigungen im Anschluss an eine Sars-Cov-2-Infektion, die über die akute Krankheitsphase von vier Wochen hinaus vorliegen. Die Beschwerden beginnen entweder bereits in der akuten Erkrankungsphase und bleiben längerfristig bestehen, oder treten im Verlauf von Wochen und Monaten nach der Infektion neu oder wiederkehrend auf. Dr. Alexandra Isaksson, Ärztin bei der AOK Baden-Württemberg: »Das Krankheitsbild kann sehr verschiedenartig sein. Mögliche Symptome sind Schwäche, eingeschränkte Belastbarkeit, Depressionen, Kopfschmerzen, Schlaf- und Konzentrationsstörungen, Schwindel oder Übelkeit.« Teilweise sind die Auswirkungen so gravierend, dass die Patienten arbeitsunfähig sind.

Langzeitfolgen kann jede Person entwickeln, die sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Man kann Long Covid auch dann bekommen, wenn Covid-19 mild verlaufen ist oder man nach der Ansteckung keine Krankheitszeichen hatte. Menschen mit schwerem Krankheitsverlauf und vielen Beschwerden während der Erkrankung an Covid-19 leiden aber vermutlich häufiger an Langzeitfolgen. Aus mehreren Studien geht hervor, dass bei Erwachsenen Long-Covid-Beschwerden häufiger sind, wenn sie wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt wurden. Es gibt außerdem Hinweise dafür, dass das Risiko für Langzeitfolgen zunimmt, wenn man sich mehrmals mit dem Coronavirus ansteckt.

Personen mit Long Covid berichten über sehr unterschiedliche körperliche und psychische Symptome. Diese können sowohl einzeln als auch in Kombination auftreten und von sehr unterschiedlicher Dauer sein. Bislang lässt sich daher kein einheitliches Krankheitsbild abgrenzen. Zudem sind die zugrunde liegenden Mechanismen noch nicht geklärt, was die Diagnostik und Behandlung gesundheitlicher Langzeitfolgen erschwert. Nach aktuellen Schätzungen sind zwischen 6 und 15 Prozent aller Personen betroffen, die zuvor eine Corona-Infektion hatten.

»Eine spezifische medikamentöse Therapie existiert aktuell leider noch nicht, sodass die Betroffenen symptomatisch behandelt werden und in ihrer Alltagsfähigkeit unterstützt werden«, so Dr. Alexandra Isaksson.

Zusätzliche Informationen zu der Erkrankung bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter https://www.longcovid-info.de.