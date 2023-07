Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Zahlen in Freudenberg unerwartet hoch

Burgschauspielverein: Sehr zufriedene Bilanz nach Ende der Spielzeit mit dem »Glöckner von Notre-Dame«

Freudenberg 09.07.2023 - 20:20 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit einer eindrucksvollen Dernière ging die erfolgreiche Spielzeit 2023 des Burgschauspielvereins Freudenberg zu Ende. Insgesamt sieben Mal gab es den »Glöckner von Notre-Dame« zu sehen. Foto: Birger-Daniel Grein

»Die Auslastung lag bei 84 Prozent und die Besucherzahlen waren gleichmäßig verteilt«, resümierte Matthias Gallas, Vorsitzender des BSV, die Spielsaison. »Wir sind sehr zufrieden, es hätte nicht besser laufen können.«

Sowohl die Besucherzahlen als auch die Einnahmen hätten die Erwartungen übertroffen. »Wir haben unsere Ziele mehr als erreicht.« An allen Abenden habe man Top-Wetter gehabt. Es sei eher zu heiß gewesen. Dadurch habe es im Laufe der Spielzeit auch Zuschauer mit Kreislaufproblemen gegeben. Dank zollte er der DLRG und der Helfer-vor-Ort-Gruppe Freudenberg für ihre professionelle Arbeit beim Sanitätsdienst auf der Burg. Lob und Dank hatte er auch für alle Schauspieler und Helfer. Man habe vom Publikum viel Lob für die Aufführungen bekommen.

Vorurteile demaskiert

Zu den Zielen des BSV mit dem Stück gehörte es, die Vorurteile aus der Handlungszeit des Glöckners zu demaskieren. Dies war gelungen. Im ersten Teil des Theaters lernten die Zuschauer nicht nur die handelnden Figuren kennen. In vielen schauspielerisch gekonnt umgesetzten Details in den Volksszenen wurden weitere kleine Geschichten erzählt, die die bekannten Vorurteile demaskierten. Der zweite Teil bot mit großen Emotionen und Spannung den inhaltlichen Höhepunkt des Dramas um Quasimodo, Esmeralda und die weiteren Hauptfiguren.

Nach dem Ende der letzten Aufführung der Spielzeit 2023 in Freudenberg zeigten sich alle Beteiligten aus dem ehrenamtlichen BSV-Team begeistert vom Verlauf. Paul Krez (15) spielte das erste Mal mit. Er meinte, es sei eine aufregende Zeit gewesen. »Es hat Spaß gemacht und der Applaus war schön.« Aktuell sei er auch froh, die Zeit an den Wochenenden wieder anders nutzen zu können.

Peter Hügel (61) spielt schon seit 2001 mit. »Ich bin traurig und zugleich auch etwas erleichtert«, sagte er zum Spielzeitende. Das halbe Jahr Proben und Aufführungen habe Kraft gekostet. »Sie waren auch sehr schön, ich möchte es nicht missen.«

Manfred Helmstetter (80) ist schon seit 20 Jahren als Schauspieler dabei. Er meinte, Theater halte jung, da man dort immer mit jungen Leuten zu tun habe.

Regisseur Jan-Markus Dieckmann resümierte: »Einfach nur geil.« Alle Mitwirkenden seien ein toller, verrückter Haufen mit unfassbar viel Herz. Die Zusammenarbeit mit dem großen Team sei sehr schön gewesen, auch wie sich jeder, auch die kleinen Rollen, ihre Figuren erarbeitet hätten.

Zu den Dernièrengästen gehörte der Autor des Theaterstücks, Matthias Hahn. Er sagte: »Am beeindruckendsten fand ich, dass so viele Leute so viel Herzblut hineinsteckten und so ein großes Spektakel dabei herauskam.«

Die Ehrenamtlichen des BSV feierten die erfolgreiche Spielzeit mit viel Spaß bis tief in die Nacht bei der Dernièrenfeier. Gallas dankte dabei den vielen fleißigen Helfern in allen Ressorts, ohne die solch ein Projekt nicht machbar sei. Besonderen Lob sprach er den vier Kulissenbauern aus, die Notre-Dame zum Leben erweckten. »Wir brauchen im Ressort Kulisse dringend Nachwuchs«, warb er um Unterstützung. Begeistert wurde von allen Mitwirkenden aufgenommen, dass Dieckmann seinen Vertrag mit dem BSV verlängern und damit auch das Stück 2025 inszenieren wird.

BIRGER-DANIEL GREIN