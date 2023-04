Zahl der Straftaten steigt im Main-Tauber-Kreis wieder an

Bilanzgespräch mit Polizeipräsident und Landrat

Main-Tauber-Kreis 12.04.2023 - 13:03 Uhr 2 Min.

Ein Teilnehmer einer Demonstration von Gegnern der Corona-Regeln streckt einem Polizisten seine Fäuste entgegen. Im Main-Tauber-Kreis setzt sich ein Trend aus dem Jahr 2021 fort: Die Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten nimmt weiter zu. Symbolfoto: Fabian Sommer/dpa

Im Jahr 2022 fanden nach dem schrittweisen Ende der Corona-Beschränkungen wieder vermehrt Veranstaltungen statt, und die Geschäfte hatten wieder geöffnet, heißt es darin. Im Zuge dieser Entwicklung kam es auch wieder vermehrt zu Straftaten wie etwa Körperverletzungen und Eigentumsdelikten. Die Zahl der erfassten Straftaten im Main-Tauber-Kreis hat sich im Jahr 2022 nach Angaben des Landratsamts gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent auf 5226 gesteigert.

Damit nähere sich der Wert den Zahlen vor der Corona-Pandemie. Dennoch liegt der Main-Tauber-Kreis damit am unteren Ende der Statistik für Baden-Württemberg. Die Aufklärungsquote ist im Jahresvergleich zwar ebenfalls um 9,1 Prozentpunkte gefallen, erreiche aber mit 58 Prozent weiterhin »einen sehr guten Wert«, schreibt das Landratsamt.

Anders ist die Entwicklung bei den Einbrüchen: »Im Main-Tauber-Kreis wurden im vergangenen Jahr 21 Wohnungseinbrüche verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Rückgang um 12,5 Prozent«, sagte Frank Spitzmüller. Bei mehr als der Hälfte dieser Einbrüche sei es beim Versuch geblieben. »Auch dies ist positiv zu sehen, denn es zeigt, dass die Menschen in geeigneten Einbruchsschutz investieren«, erläuterte der Polizeipräsident.

Sorge bereite ihm dagegen die negative Entwicklung beim Respekt gegenüber staatlichen Organen. Die Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte nehme immer weiter zu. »Der Trend aus dem Jahr 2021 hielt hier leider weiter Einzug«, erklärte Spitzmüller.

Die Rauschgiftdelikte hielten sich im Vorjahresvergleich hingegen auf einem relativ gleichbleibenden Niveau. Auch die Lage im Straßenverkehr bezeichnete der Polizeipräsident als unauffällig. Zwar habe die Zahl der Unfälle mit Personenschäden zugenommen, dafür sei die Zahl der Verkehrstoten rückläufig gewesen. Besonders hervorzuheben sei, dass mehr Unfälle mit Fahrradfahrern zu verzeichnen waren. Dies sei nicht untypisch für den Ländlichen Raum und liege oftmals an unangepassten Geschwindigkeiten.

»Insgesamt kann man feststellen, dass - auf den Fünf-Jahres-Zeitraum gesehen - im Wesentlichen keine Auffälligkeiten in der Kriminalitätsentwicklung im Landkreis zu verzeichnen sind«, erläuterte Frank Spitzmüller.

An dem Gespräch zur Sicherheitslage hatten neben dem Landrat auch Polizeivizepräsident Thomas Schöllhammer und der Erste Landesbeamte Florian Busch teilgenommen. Es war das erste Sicherheitsgespräch des neuen Polizeipräsidenten, der im Januar die Nachfolge von Hans Becker angetreten hat. »Der Landkreis und das Polizeipräsidium pflegen seit Jahren ein gutes und enges Miteinander«, erläuterte Landrat Schauder. »Wir sind der am dünnsten besiedelte Landkreis in Baden-Württemberg und haben zu allen Polizeirevieren in unserer Zuständigkeit sowie den jeweiligen Leiterinnen und Leitern einen kurzen Draht.«

Nach Darstellung des Landrats gibt es »eine enge Verbundenheit zwischen Kreisverwaltung und Polizei«. Aus Schauders Sicht ist ganz klar, dass sich die Kriminalstatistik in ländlichen Regionen anders darstellt als in Großstädten. »Auch wenn die Statistik für den Main-Tauber-Kreis in den vergangenen Jahren immer sehr gut ausgesehen hat, macht die Kriminalität nicht vor dem Ländlichen Raum Halt«, sagte er. Daher seien Kommunikation und ein gutes Miteinander besonders wichtig. Spitzmüller ergänzte, die Zusammenarbeit zwischen dem Landratsamt Main-Tauber und dem Polizeipräsidium Heilbronn sei »hervorragend«. Das hätten ihm auch die Reviere vor Ort bestätigt.

