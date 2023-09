Zahl der Lehrer in der Region ausreichend

Bildung: Dennoch gibt es in Teilbereichen und manchen Fächern Engpässe - Unterrichtsausfälle sind Ausnahme

Kreuzwertheim 07.09.2023

Schulkinder nehmen am Unterricht in einer Grundschule teil. In der Region um Wertheim ist die Lehrerversorgung aktuell ausreichend. Symbolfoto: Bernd Weißbrod/dpa

In der Comenius-Realschule Wertheim sind im Schuljahr 2023/2024 aktuell knapp unter 60 Lehrkräfte im Einsatz. Neu ist laut Schulleiterin Katrin Amrhein eine Kollegin, die man aus dem Referendariat übernommen hatte. Im vergangenen Schuljahr hätten vier Lehrkräfte die Schule verlassen. Laut Schulleiterin konnten alle offenen Stelle besetzt und alle Unterrichtsverpflichtungen abgedeckt werden. Weiter erklärte sie: »Wir haben bei der Planung alles darangesetzt, unsere wichtigsten AGs erhalten zu können.«

Am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wertheim sind aktuell 59 Lehrkräfte im Einsatz, davon kam eine neu an die Schule. Zwei Lehrkräfte hatten die Schule zum Ende des Schuljahrs verlassen. Schulleiter Reinhard Lieb erklärte: »Die Lehrerversorgung kann als gut bezeichnet werden, lediglich in Bildender Kunst wurde eine Stelle nicht besetzt, da keine Bewerbungen eingingen.«

Die Versorgung mit Lehrkräften in diesem Fach sei an allen Gymnasien im Taubertal äußerst knapp. »Aufgrund von Lehrkräften, die fachfremd unterrichten, und einer versierten Vertretungslehrkraft können auch in Bildender Kunst alle Stunden unterrichtet werden.« Man habe eine moderate Lehrerreserve in den Fremdsprachen, und für den Ergänzungsbereich stünden ausreichend Lehrerwochenstunden zur Verfügung. Auch die VKL-Klasse (Vorbereitungsklasse für Kinder mit wenigen oder keinen Deutschkenntnissen) könne fortgesetzt werden.

An der Gemeinschaftsschule Wertheim unterrichten derzeit 46 Lehrkräfte, davon zwölf überwiegend in der Grundschule. Zum letzten Schuljahr hatte eine Lehrkraft die Grundschule verlassen, ebenso beide Referendarinnen. Schulleiter Lothar Fink berichtete: »Es wurde ein Kollege für die Sekundarstufe an unsere Schule versetzt, Neueinstellungen gab es bei uns diesen Sommer nicht.«

Die Lehrerversorgung an reinen Zahlen zu beurteilen, sei schwierig, da die Lehrkräfte sehr unterschiedliche Deputate - von 28 bis sieben Stunden - hätten. Auch fielen immer wieder Kolleginnen wegen »freudiger Ereignisse« aus, andere kämen während des Schuljahrs aus der Elternzeit zurück. »Im Allgemeinen ist die Schule ordentlich bis gut versorgt«, erklärte Fink. Der Pflichtunterricht sei abgedeckt. In einzelnen Fächern gestalte sich die Situation etwas schwieriger, sodass einzelne Fächer fachfremd unterrichtet werden müssten.

An der Grundschule Bestenheid können alle Unterrichtsverpflichtungen erfüllt werden. Dort unterrichten aktuell 14 Lehrkräfte. Die Stellen zweiter Lehrkräfte, die die Schule verlassen haben, konnten wieder besetzt werden. »Da wir eine teilgebundene Ganztagschule sind, haben wir für AGs Stunden erhalten, die ich auch im vollen Umfang verplanen konnte. Was aber das Schuljahr bringt, steht bekanntlich in den Sternen«, sagte Schulleiterin Melanie Matuszweski.

An der Otfried-Preußler-Schule Wartberg konnten nicht alle Deputate besetzt werden. »Wir können keinen Vorbereitungsklassen-Unterricht für nicht Deutsch sprechende Kinder anbieten, und das sind mittlerweile etwa 25«, berichtete Schulleiterin Simone Schott. Aktuell sind 13 Lehrkräfte an der Schule. Es gab keine neuen Kräfte. Eine abgeordnete Lehrkraft ist zurück an ihre Stammschule gegangen.

Tobias Spielmann, Leiter der Grundschule Dertingen, berichtete, man habe aktuell zehn Lehrkräfte plus einen Pfarrer. Es habe keine Veränderungen zum Stand des Vorschuljahrs gegeben. Zusätzlich zum Pflichtunterricht könne man fünf Förderstunden ermöglichen. Sandra Herma, Leiterin der Grundschule Reicholzheim, erklärte, aktuell habe man vier Lehrkräfte, davon nur eine in Vollzeit. Religionsunterricht werde durch kirchliche Lehrkräfte abgedeckt. Beim Personal habe es keine Änderungen gegeben, da diese nicht nötig gewesen seien. Die Deputatsversorgung sei auch in Reicholzheim gesichert.

Gut sieht die Unterrichtsversorgung an der Grundschule Kreuzwertheim aus. Schulleiter Peter Erdmann berichtete, man habe 23 aktive Lehrkräfte, darunter vier angestellte Lehrkräfte für Differenzierung- und Förderaufgaben mit fünf bis zwölf Wochenstunden. Von den 23 Lehrkräften sind sechs neu an der Schule. Außerdem kommen ein Lehramtsanwärter im zweiten und eine Anwärterin im ersten Dienstjahr neu an die Schule. Man verfüge über frei Deputate, die man für Differenzierung und Fördermaßnahmen im Vorschul- und Grundschulbereich einsetze.

An der Lindtal-Schule Freudenberg mit Außenstelle Eichwald-Grundschule Rauenberg sind aktuell neun Lehrkräfte und zwei Fachlehrer für Religion im Einsatz. Eine Lehrkraft wurde als Ersatz für eine Lehrerin eingestellt, die in Mutterschutz geht. Eine Lehrkraft ist längerfristig weggefallen. Schulleiterin Katja Roth sagte: »Hier mussten wir zwei Klassen zusammenlegen, was zu einer Klassengröße von 27 Kindern geführt hat.« In den Hauptfächern konnte man alle Verpflichtungen abdecken. »In Nebenfächern kombinieren wir, und in Kunst und Sport kürzen wir in zwei Klassen leicht.«

Insgesamt habe die Lindtal-Schule im Moment sehr viele junge Kolleginnen, von denen jederzeit eine wegen Schwangerschaft wegfallen könne, wenn sie nach amtsärztlicher Untersuchung keinen Kontakt zu den Schulkindern haben darf. »Das wäre dann die Katastrophe schlechthin, da die Kolleginnen auch in Vollzeit und als Klassenlehrerinnen oder Fachlehrer eingesetzt sind.«

