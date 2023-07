Zähes Ringen um Geldstrafe für sexuelle Belästigung

41-Jähriger akzeptiert Strafbefehl erst nach längerem Widerstand

Wertheim 13.07.2023 - 16:37 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Statue der Justitia. (Symbolbild).

Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, beim Wertheimer Herbstvergnügen Anfang November zwei 12 und 13 Jahre alte Mädchen »in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt zu haben«, wie es juristisch korrekt heißt. Er soll die Mädchen am Autoscooter angesprochen und eines von ihnen dabei an der Schulter gestreichelt haben. Die Mädchen sagten, dass sie dies nicht wollten und gingen weg. Später näherte der Mann sich den beiden noch einmal und berührte sie am Gesäß, »um sich sexuell daran zu erregen«, wie es in der Anklage hieß. Die Kinder informierten daraufhin den Sicherheitsdienst, der die Personalien des Mannes feststellet.

Bei der Verlesung der Anklage schüttelte der 41-Jährige immer wieder entschieden den Kopf. »Alles falsch, aus einer kleinen Sache wird ein großes Problem gemacht«, sagte er. Er habe zwar einen Bekannten auf die beiden Mädchen aufmerksam gemacht, angesprochen habe er sie aber nicht. Jegliche Berührungen, sollte es sie überhaupt gegeben haben, seien rein zufällig im Gedränge entstanden. Ein sexuelles Motiv habe es keinesfalls gegeben, ebenso wenig irgendeine Form des Kontakts. Er sei aus heiterem Himmel vom Sicherheitsdienst angesprochen und nach dem Ausweis gefragt worden. »Ich weiß nicht, warum die Mädchen lügen«, erklärte der spanischstämmige Angeklagte, der trotz elf Jahren in Deutschland die Hilfe eines Dolmetschers benötigte.

Dem Gericht blieb nach dieser Aussage nichts, als zur Klärung des Sachverhalts auch die Mädchen zu befragen. Dies geschah unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Eine solche Befragung sei immer belastend für die Kinder, sagte die Richterin anschließend. Aber die Aussagen der beiden Mädchen seien für sie sehr überzeugend gewesen. In der folgenden, langen Besprechung zwischen Anwalt und Beklagtem wurde es laut im Nebenraum.

Schließlich erklärte der Angeklagte zur erkennbaren Überraschung seines Anwalts, er wolle die Klage gegen den Strafbefehl aufrecht erhalten. Aus fachlicher Sicht erscheine ihm dies unvernünftig, merkte der Verteidiger an - woraufhin es dem Dolmetscher entfuhr: »So eine nervige Sache habe ich noch nie erlebt.« Die Richterin wies ausdrücklich darauf hin, dass die Fortsetzung des Verfahrens zu einer härteren Strafe für den Angeklagten führen könne. Dieser beharrte dennoch auf seiner Entscheidung.

Gericht und Staatsanwaltschaft blieb keine andere Wahl, als das Verfahren förmlich wieder aufzunehmen. Nur für Sekunden: »Ich kann das so nicht machen«, erklärte der Anwalt und bat um nochmalige Unterbrechung, um seinem Mandanten den Ernst der Lage ein weiteres Mal deutlich vor Augen führen zu können. Minuten später erklärte er unter dem erkennbaren Missmut des Klienten und des Übersetzers, dass sein Mandant den Widerspruch zurücknehmen und den Strafbefehl akzeptieren wolle.

Die Staatsanwaltschaft stimmte dem zu. »Ein äußerst großzügiges Entgegenkommen der Staatsanwältin«, machte die Richterin deutlich. Es habe kaum Veranlassung gegeben, den Prozess an diesem Punkt noch einmal zu stoppen, zumal Einsicht beim Täter nicht erkennbar geworden sei. Dennoch bleibt es für diesen nun bei der Geldstrafe.

Ge