Wüste Ausfälle im Gerichtssaal

Amtsgericht Wertheim

Wertheim 21.09.2023 - 11:47 Uhr

Justitia-Statue mit Waage.

Fünf Fälle von Drogenankauf und -handel waren ihm vorgeworfen worden, es ging um größere Mengen Marihuana und Aufputschmittel in Pillenform. Alle Taten sollen sich im Februar und März vorigen Jahres zugetragen haben. Der 24-Jährige war nur "Beifang" der Polizei, die eigentlich gegen einen deutlich dickeren Fisch ermittelte.

In dem Zusammenhang war der Name des mittlerweile arbeitslosen 24-Jährigen aufgefallen. Der Beklagte war deutlich aufgebracht. Die Vorwürfe seien haltlos, "außerdem bin ich psychisch am Arsch, habe zwei Selbstmordversuche hinter mir, mich interessiert das hier alles nicht mehr", sagte er. Ein dritter Selbstmordversuch liege in der Luft. "Es ist doch echt traurig, dass man Leute, die sowieso schon derart am Arsch sind, hier jetzt noch so fickt", pöbelte er Richterin Ursula Hammer an. "Ich habe nie etwas gekauft, nie etwas verkauft", mehr werde es von ihm nicht zu hören geben.

Als erster Zeuge wurde der "dicke Fisch" in Handschellen durch die Polizei vorgeführt. Der 25-jährige Haupttäter ist derzeit Patient in der Psychiatrie in Lohr. Zum Verfahren habe er nichts zu sagen. Alles, was jetzt gegen den angeklagten Wertheimer vorgebracht werde, sei nicht Teil seines abgeschlossenen Verfahrens gewesen, folglich könne er die Aussage verweigern.

Zweiter Zeuge war der das Hauptverfahren führende Mosbacher Kommissar. Er hatte relativ klare Erinnerungen an die fünf einzelnen, dem Wertheimer vorgeworfenen Drogendelikte. Durch das Gericht verlesene Gesprächsprotokolle und Akten stützten die Ermittlungsergebnisse um den Kauf und Verkauf der Drogen.

Mit Blick auf die teils erheblichen ge- und verkauften Mengen forderte die Staatsanwaltschaft eine zusammengezogene Haftstrafe von neun Monaten ohne Bewährung. Die Einsicht des Täters fehle, es lasse sich auch keine günstige Sozialprognose stellen, deswegen komme man um Haft nicht umhin, sagte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft. "Sie haben wohl nen Totalschaden, aber komplett", sagte der Beklagte, beteuerte nochmals seine Unschuld und sprach die erwähnten Drohungen aus. Er musste von der Polizei am Verlassen des Gerichtssaales gehindert werden.

"Gar nicht gut. Wenn Sie doch nachdenken würden, bevor sie solche Dinge tun und sagen", meinte Richterin Ursula Hammer. In ihrem Urteil setzte sie die neunmonatige Haftstrafe zur Bewährung aus, legte die Bestellung eines Bewährungshelfers, eine Drogentherapie und zufällige Drogentests fest. Zudem verurteilte sie den Mann zu 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit.

Hammer begründete das Urteil ausführlich. Die Straftaten seien "sowas von eindeutig" begangen worden, da gebe es nichts zu reden. Der bislang unauffällige Angeklagte solle das Urteil als Chance werten und sein Leben, zusammen mit ärztlicher und Unterstützung des Bewährungshelfers, in den Griff bekommen. "Manche schaffen das nur mit Gefängnis - es wäre gut, sie schafften es ohne".

Michael Geringhoff