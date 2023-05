Wolkenriesin »Wolly« bringt alle zusammen

Einladung: Kindergartenkinder und Senioren erleben gemeinsam ein Stück rund um eine Figur im Rollstuhl

Wertheim 01.05.2023 - 19:30 Uhr 2 Min.

Inklusion in vielen Bereichen gab es beim besonderen Theaterevent auf Einladung des Waldkindergartens Waldenhausen im Alloheim Reinhardshof. Auch im Stück von Christian Hörner spielte echte Inklusion eine große Rolle. Foto: Birger-Daniel Grein

Am Vormittag zeigte der Würzburger Zauberkünstler Christian Hörner (alias ZaPPaloTT) sein Stück »ZaPPaloTT bei den Wolkenriesen«. Auf das Stück wurde Moni Häfner vom Waldkindergarten, über einen Artikel in unserer Zeitung aufmerksam.

Bisher seltenes Element

Eine der zentralen Figuren, die der Künstler im Reich der Wolkenriesen spielt, ist Wally. Das Besondere: Die Wolkenriesin sitzt im Rollstuhl. Ein Element, das im Kindertheater bisher noch selten ist. Im Gespräch mit unserem Medienhaus berichtete der 38 Jahre alte Zauberer, er habe durch eine geschlossene Ohrmuschel selbst eine Beeinträchtigung. Außerdem habe er einen Freund mit elektrischem Rollstuhl und schon in einem Kinderheim mit Kindern mit Beeinträchtigung bearbeitet, ergänzte der studierte Grundschullehrer.

Menschen mit Behinderung seien in Theater und Geschichten für Kinder noch unterrepräsentiert, beschrieb er seine Motivation für die Figur und das Stück. In all seinen Geschichten gehe es generell ums Anderssein und seinen eigenen Weg zu gehen. In seinem Stück hadere Wolly auch mit ihren Einschränkungen. Er knüpfe so an der Lebenswirklichkeit an. Die Lösung in seinem Stück sei echte Inklusion, in dem Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Begrenzungen überwinden. Das Stück gibt es seit kurzem. In Wertheim wurde es erstmals außerhalb der Kulturscheune Höchberg aufgeführt. Bisher habe er von Menschen mit Beeinträchtigung nur positive Rückmeldung zum Stück bekommen, erklärte er auf Nachfrage. Weiter betonte er, Kinder hätten keine Probleme mit Menschen mit Beeinträchtigung, sie seien sehr neugierig im positiven Sinne. »Sie möchten die Welt begreifen, sind mitfühlend und tendieren eher dazu, Hilfe anzubieten, als Abstand zu nehmen.« Erwachsene fänden es manchmal peinlich, wenn ihre Kinder Menschen mit Beeinträchtigung ansprechen. »Es ist aber gut, dass Kinder hier neugierig sind.«

Das besondere Format der Veranstaltung in Wertheim freute ihn. »Die Kombination Senioren und Kinder kommt zu selten vor.« Alle würden vom altersübergreifenden Theater profitieren und sich daran freuen. Dies bewahrheitet sich auch bei der Aufführung am Mittwoch. Dieter Schalamon, Leiter des Alloheim, betonte, die Bewohner freuten sich über den Besuch der Kinder. Diese seien schon mehrfach da gewesen. Die Kinder kämen dabei auch mit den Senioren ins Gespräch und die älteren könnten ihnen von früher erzählen.

Michaela Pfeifer, Erzieherin in der Kita Wartberg, freute sich mit den Kindern über die Einladung. Es sei ihnen wichtig, dass die Kinder etwas Besonderes erleben und verschiedene Generationen treffen. Tina Romag und Anna Janiz, Erzieherinnen im Kinderhaus Reinhardshof, stellten zum Stück fest, ein aktuelleres Thema als Diversität gebe es nicht. Das Kinderhaus sei ein bunt zusammengewürfelter Haufen, da passe jeder rein. »Wir freuen uns sehr über die Einladung des Waldkindergartens.«

