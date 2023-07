Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wolfgang Stein geht ohne Verabschiedung

Gemeinderat: Bürgermeister ist krank geschrieben

Wertheim 11.07.2023 - 15:27 Uhr < 1 Min.

Wolfgang Stein. Foto: Manuela Klebing

Stein scheidet nach 24 Jahren als Bürgermeister der Stadt Wertheim aus. Sein letzter Arbeitstag wäre der gestrige Dienstag gewesen, den er nun krankheitsbedingt ebenfalls nicht mehr wahrnehme, wie der Oberbürgermeister den Gemeinderäten erläuterte. »Wir hätten Wolfgang Stein gerne in einem würdevollen Rahmen verabschiedet«, drückte Herrera Torrez sein »ausdrückliches Bedauern« aus, dass es nun zu keiner Verabschiedung kommen könne. Bereits im Vorfeld habe Stein einen städtische Empfang zu seinem Ausscheiden aus der Verwaltung abgelehnt, auch eine verwaltungsinterne Verabschiedung habe er nicht gewünscht, so der Oberbürgermeister weiter.

Der 60-jährige Wolfgang Stein war am 15. März 1999 zum Ersten Beigeordneten und Bürgermeister der Großen Kreisstadt Wertheim gewählt worden. In den Jahren 2007 und 2015 wurde er vom Gemeinderat zweimal einstimmig in sein Amt wiedergewählt. Er war ständiger Vertreter des Oberbürgermeisters. Als Dezernent war Stein zuletzt zuständig für das Ordnungsamt, das Bürger-Service-Zentrum, das Innestadt- und Burgmanagement, zudem war er Vorsitzender unter anderem des Messeausschusses und verschiedener Aufsichtsräte. Mit dem Ausscheiden von Stein veränderte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez auch die Verwaltungsstrukturen. Die Stelle des Ersten Beigeordneten wird nicht wieder besetzt.

Bei der Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Wertheim im Jahr 2019 hatte Stein, der CDU Mitglied ist und im Kreistag sitzt, klar gegen Markus Herrera Torrez (SPD) verloren. Er kam lediglich auf 34,6 Prozent der abgegebenen Stimmen, während der bis dahin unbekannte, 30-jährige Herrera Torrez 63,6 Prozent erreichen konnte.

