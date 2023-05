Wolfgang Porsche lässt das Steuer auch mit 80 nicht los

Es ist ir­gend­wie be­zeich­nend, wo Wolf­gang Por­sche sei­nen 80. Ge­burts­tag am Mitt­woch, 10. Mai, ver­brin­gen wird: »Auf der VW- Haupt­ver­samm­lung in Ber­lin«, wie er im Ge­spräch mit der Deut­schen Pres­se-Agen­tur er­zählt. Dort will er sich für fünf wei­te­re Jah­re als Volks­wa­gen-Kon­trol­leur zur Wahl stel­len.