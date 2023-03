Wolf Wiechert: Ein Unermüdlicher, der körperliche und geistige Arbeit liebt

Wolf Wiechert erläutert den Wappenstein (ein Geschenk) an der Rückfront seines Hauses in der Nassiger Steingasse. Die Elchschaufel oben links ist das Wappentier seiner alten Heimat Ostpreußen; oben rechts der Frankenrechen steht für seine neue Heimat Franken; in der Mitte das Wappen von Nassig. 1938 - Wolf Wiecherts Geburtsjahr; 1978 - Einzug in die Steingasse; 2008 - 70. Geburtstag; 2018 - 80. Geburtstag. Foto: Petra Folger Schwab