Ein­stim­mig hat der Box­ta­ler Ort­schafts­rat in sei­ner Sit­zung am Di­ens­tag die Schaf­fung von Tem­po-30-Zo­nen in rei­nen Wohn­ge­bie­ten im Dorf be­für­wor­tet. Da­bei folg­ten die Mit­g­lie­der des Gre­mi­ums für die Fest­le­gung ei­nem Be­schluss­vor­schlag der Freu­den­ber­ger Stadt­ver­wal­tung. Der Rat sprach sich da­mit für 30er-Zo­nen in rei­nen Wohn­ge­bie­ten aus.