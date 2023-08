Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wohngeld zu Unrecht bezogen

Gericht: Geldstrafe für 34-jährigen Angeklagten

Wertheim 17.08.2023 - 12:33 Uhr 1 Min.

Der 34-Jährige hatte im Februar vergangenen Jahres bei der Stadt Wertheim Wohngeld beantragt und eine Woche später einen Arbeitsvertrag bei einem Hösbacher Unternehmen unterzeichnet. Der neue Arbeitgeber habe gesagt, dass der Angeklagte das neue Arbeitsverhältnis nicht explizit der Stadt Wertheim melden müsse, schilderte dieser. Das gehe automatisch.

Es sei nicht unwahrscheinlich, dass der Arbeitgeber sich lediglich auf die ALG-II-Leistungen bezogen habe, meinte die Richterin. Der Angeklagte hätte sich Klarheit verschaffen müssen. Für die Wohnung waren im Februar, zum Zeitpunkt des Wohngeldantrags, bereits Mietschulden in der Höhe dreier Monatsmieten aufgelaufen. Die Stadt Wertheim hatte sich daher entschieden das Wohngeld direkt an den Vermieter zu überweisen. Der 34-Jährige gab an, die Miete immer selbst bezahlt zu haben, seit er Arbeit habe. Von den städtischen Zahlungen im Hintergrund habe er nichts gewusst.

Die Stadt Wertheim hatte Betrugsanzeige gestellt, parallel hatte der Angeklagte über die Diakonie eine Vereinbarung getroffen, die aufgelaufenen 884 Euro in 50-Euro-Raten zurückzuzahlen. 400 Euro sind bereits beglichen. Die Staatsanwaltschaft hatte nach der Anzeige der Stadt im Frühjahr einen Strafbefehl über 25 Tagessätze zu jeweils 30 Euro beantragt, den das Gericht erließ. Der 34-Jährige legte Widerspruch ein.

In der Verhandlung blieben dunkle Punkte. Im Falle einer Fortsetzung wäre der Arbeitgeber geladen worden. »Wenn der bestätigt, ihnen gesagt zu haben, die Sache gehe von allein, dann werden sie hier freigesprochen. Wenn nicht, dann fällt die Strafe höher aus«, führte die Richterin dem Angeklagten vor Augen. Auf das Risiko wollte der sich nicht einlassen: »Ich glaube der Chef würde das hier nicht bestätigen«, übersetzte der Dolmetscher.

Die Staatsanwaltschaft sah ihren Antrag daraufhin bestätigt und forderte 25 Tagessätze zu jeweils nur noch 15 Euro, da der Mann mittlerweile keine Arbeit mehr hat und unmittelbar vor einem Umzug in den Osten der Republik steht. Ein Vorsatz zum Betrug sei zudem nicht nachweisbar.

Richterin Ursula Hammer verhängte 15 Tagessätze zu 15 Euro. Berücksichtigt wurde, dass die Hälfte der Geldschuld bereits beglichen ist, doch erfolgte auch der klare Hinweis auf eine mindestens zu geringe Sorgfalt. Der Wohngeldantrag bringe nicht nur Geld, sondern auch klare Pflichten mit sich. Unter anderem gehöre es dazu, es anzuzeigen, wenn sich die Lebens- und Einkommensverhältnisse änderten.

