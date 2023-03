Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ideen für Entwicklung des Areals Rauchwerk 1 in Freudenberg vorgestellt

Bauprojekt: Wohnen und arbeiten auf einem Fleck

Freudenberg 29.03.2023 - 13:33 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wo heute das nicht mehr genutzte Werkgebäude der Firma Rauch in der Kernstadt steht, sollen künftig Wohnen und Gemeinschaftseinrichtungen das Stadtbild prägen. Der erste Bauabschnitt wird auf dem ehemaligen Containerstellplatz (links) entstehen. Foto: Birger-Daniel Grein

Gelobt wurde von allen Projektbeteiligte die gute Lage des Areals und damit seine Entwicklungspotenziale. Auch hier kommt das beschleunigte Bebauungsplanverfahren zum Einsatz, allerdings mit zwei öffentlichen Auslegungen.

Mehr Bürgerbeteiligung

Damit setzt die Gemeinde mehr Bürgerbeteiligung als das Baugesetzbuch vorschreibt. Die Schritte sind Baurechtsschaffung, Abbruch, Erschließung, Bebauung und Vermarktung. Der Abriss soll möglichst komplett zu einem Zeitpunkt erfolgen, die Abschnittserschließung je nach Entwicklung des vorherigen Bauabschnitts. Bei der Bebauung setzt man laut Architekt Felix Feldmann auf eine Kammstruktur, die eine Blicköffnung Richtung Main ermöglicht. Er stellte zusammen mit Christoph Hick von der Unternehmensgruppe Weimer die Planungen vor.

Begonnen werden soll nach Baurechtsschaffung mit dem Areal, das an die Altstadt grenzt. Hier soll eine 17 Meter breite Promenade, möglichst mit Treppenanbindung an das Mainland entstehen. Baulich soll hier unter anderem eine neue Kindertagesstätte entstehen, um dem künftigen Betreuungsbedarf gerecht zu werden. Vorstellbar sind laut Planern auch Einrichtungen für Seniorenwohnen und beispielsweise Gastronomie.

Das bestehende Gebäude der »Gründerwerkstatt« der Firma Rauch (bekannt durch die große Uhr) soll stehenbleiben. Aus ihm kann eine multifunktional genutzte Fläche zum Beispiel für Veranstaltungen entstehen. Im Anschluss an diesen Bereich in Richtung Kreisel bis kurz vor der Höhe der Schule (auf der gegenüberliegenden Seite) sollen Mehrfamilienhäuser entstehen. Je nach Lage sollen Dreigeschosse plus Staffelgeschosse oder vier Vollgeschosse möglich sein. Die Mehrfamilienhäuser sollen möglichst von einem Unternehmen gebaut werden.

Noch keine genauen Details

Details stehen noch nicht fest. Auch ist noch offen, wie viele Miet- und Eigentumswohnungen entstehen, ebenso alle Verkaufspreise. Gegenüber der Turnhalle soll weiterer Platz für Einfamilienhäuser und Doppelhäuser entstehen.

Für verkaufte Grundstücke will man einen Bauzwang mit einer Frist von fünf Jahren vorsehen. Die Zufahrten in den neuen Bereich sollen direkt von der Ortsdurchfahrt aus erfolgen. Ein weiteres Ziel ist, die Privatautos etwas aus dem Quartier zu bekommen. Dafür setzt man auf zentrale Parkmöglichkeiten. Die Entwurfsplanungen sehen ein Parkdeck mit zwei Etagen im Norden sowie Tiefgaragen unter den Mehrfamilienhäusern vor. Dort sollen auch Lademöglichkeiten für E-Mobilität bereitgestellt werden. Die Quartiersgestaltung soll zudem fahrradfreundlich mit Öffnung zum Main hin erfolgen. Als Beispiele für weitere vorgesehene Details wurden genannt: Glasfaseranschlüsse in allen Grundstücken sowie den Wohnungen der Mehrfamilienhäuser,

Vorgaben zur Dachbegrünung sowie Mieterstrommodell im Zusammenhang mit den PV-Anlagen der Mehrfamilienhäuser.

BIRGER-DANIEL GREIN