Wohl kein Comeback für die Wertheimer Bunker

Hintergrund: Schutzraumprogramm des Bundes

Knapp 2400 öffentliche Zivilschutzanlagen gab es in Westdeutschland während des Kalten Krieges. Sie wurden unter Schulen und öffentliche Gebäude, gebaut, Tiefgaragen oder U-Bahn-Stationen konnten in Zweitfunktion ebenfalls als Schutzräume dienen. Dafür gab es vom Bund erhebliche Summen an Zuschüssen für den Bau, die Anlagen waren danach in der sogenannten "Zivilschutzbindung", mussten also in Krise und Krieg für diesen Zweck vorgehalten werden.

Die Anlagen seien nicht mehr nötig, entschieden 2007 die Innenminister aus Bund und Ländern. Die Bedrohungslage habe sich durch Terroranschläge, Cyberattacken oder Naturkatastrophen geändert, die Bunker böten für dieses Szenarien keinen Schutz mehr. Folglich wurden alle Gelder für Wartung und Instandhaltung gestrichen, die Anlagen verwahrlosten.

Mit Beginn des Ukraine-Kriegs hieß es zunächst, in Deutschland gebe es keine Schutzräume mehr, Anfang März 2022 informierte dann das zuständige Bundesamt darüber, dass insgesamt 599 Anlagen noch nicht aus der Zivilschutzbindung entlassen seien und man prüfe, inwieweit diese reaktiviert werden können. Ende März 2023 ist die Bestandsaufnahme laut Nachrichtenagentur dpa wohl abgeschlossen. Welche Anlagen reaktiviert werden sollen, sei aber noch nicht entschieden.

Laut DPA hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) im Februar erklärt, Zivilschutz-Bunker für Millionen Menschen werde es in Deutschland auch in Zukunft nicht geben. Vorhandene Ressourcen sollten besser genutzt werden für eine effektive Warnung, für Notstromaggregate, Notbrunnen und Anlagen zur Aufbereitung von Trinkwasser sowie für mobile Unterkünfte zur vorübergehenden Unterbringung und Versorgung. (scm)