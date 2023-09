Wo in Wertheim Windräder stehen könnten

Stadt schlägt Areale vor

Wertheim 26.09.2023 - 15:43 Uhr 3 Min.

Die Windkraftanlagen in Höhefeld stehen auf einer vom Gemeinderat im Flächennutzungsplan ausgewiesenen sogenannten Windkraft-Konzentrationsflächen. Eine weitere davon gibt es in Dertingen an der Landesgrenze zu Bayern. Foto: Gunter Fritsch Bildunterschrift 2022-09-28 --> Die Windkraftanlagen in Höhefeld stehen auf einer vom Gemeinderat im Flächennutzungsplan ausgewiesenen sogenannten Windkraft-Konzentrationsflächen. Eine weitere davon gibt es in Dertingen an der Landesgrenze zu Bayern. Foto: Gunter Fritsch

Der Gemeinderat einigte sich nach einer knapp dreistündigen Diskussion im völlig überfüllten Sitzungssaal des Wertheimer Rathauses auf einen Kompromissvorschlag bei der Ausweisung der Vorranggebiete für den Bau von Windenergieananlagen. Angesichts der Bedenken, die bei den Bürgerversammlungen und am Montag auch im Gemeinderat erneut gegen den Bau von Windrotoren im Schenkenwald laut wurden, legte das Gremium bei drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen fest, dass in den vier vorgesehenen Vorrangflächen für Windenergie lediglich jeweils bis zu acht Anlagen errichtet werden sollen.

Die Vorrangflächen sollen in ihrer jetzt von der Bauverwaltung festgelegten Ausdehnung nicht vergrößert werden. Zudem soll es keine über die vier Areale für Windenergie hinausgehende Ausweisung von Vorranggebieten für regional bedeutsame Windkraftanlagen auf Wertheimer Gemarkung geben, lautet der Beschluss, der nun an den Regionalverband übermittelt wird. Ein Antrag von Richard Diehm (Grüne), auch noch andere Vorranggebiete, etwa an der Mülldeponie Heegwald, in die Überlegungen für die Ausweisung von Windenergieflächen einzubeziehen, wurde vom Gremium mit großer Mehrheit abgelehnt.

Die jetzt ausgewiesenen Flächen machen etwas mehr als fünf Prozent des Wertheimer Gemarkungsgebiets aus. Laut Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg müssten allerdings bis 2025 lediglich mindestens 1,8 Prozent der Gemarkungs- beziehungsweise Regionalverbandsfläche für Windkraftanlagen ausgewiesen werden, erläuterte Armin Dattler in der Sitzung die Zusammenhänge. Damit wird die Stadt bis Ende dieser Woche vier Gebiete als Vorranggebiete dem Regionalverband vorschlagen. Außer in Dertingen liegen diese Gebiete in Höhefeld, Dörlesberg/Reicholzheim und im Schenkenwald oberhalb von Mondfeld und Grünenwört.

Die vorgeschlagene Konzentrationszone in Dertingen mit einer Fläche von etwa 63,4 Hektar ist bereits im Flächennutzungsplan und im Regionalplan dargestellt. Die Thüga-Erneuerbare-Energien plant auf der Fläche in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Wertheim einen Windpark mit insgesamt fünf Anlagen. Im Vorranggebiet Höhefeld, das sich auf den Gemarkungen der Ortschaften Höhefeld und Dietenhan befindet, sind derzeit auf einer Fläche von etwa 86 Hektar 14 Windkraftanlagen in Betrieb. Dort zeigte man sich bei den Bürgerversammlungen zufrieden, dass die Stadt über die bestehende Konzentrationszone hinaus keine weiteren Flächen für Windenergie vorschlagen wolle.

Auf den Gemarkungen Dörlesberg und Reicholzheim soll dem Regionalverband ein Vorranggebiet mit einer Fläche von 150 Hektar vorgeschlagen werden. Kritik an dem Suchraum kommt aus dem Ortschaftsrat Dörlesberg. Eine Zustimmung zu der Fläche wolle man nur geben, wenn die Flächen im Westen der Ortschaft im Heegwald und an der Mülldeponie nicht für Windenergie ausgewiesen werden, heißt es in der Vorlage, die vom Leiter des Wertheimer Baureferats, Armin Dattler, präsentiert worden war. Mit Windkraftanlagen im Südosten des Ortes könne man dagegen »gut leben«, hatte es in einer Stellungnahme geheißen.

Windrotoren im Wald?

Das umstrittenste Vorranggebiet ist allerdings der Schenkenwald mit einer Fläche von knapp 407 Hektar auf den Gemarkungen Mondfeld und Nassig. Hier gibt es bereits Planungen für den Bau von 15 Windkraftrotoren, was in den Ortschaftsräten von Nassig, Mondfeld und Grünenwört auf deutlichen Widerstand stößt. In Stellungnahmen zur Gemeinderatssitzung hält der Ortschaftsrat Grünenwört den Bau von 15 Anlagen für »maßlos überzogen«. Neben einer Beeinträchtigung des Ortes durch Schattenwurf und Geräusche durch die mehr als 200 Meter hohen Rotoren fürchtet der Rat auch um das ökologische Gefüge des Waldes. Ähnliche Stellungnahmen gibt es aus Nassig und Mondfeld.

Bis Ende der Woche müssen die Vorschläge an den Regionalverband Heilbronn-Franken nun übermittelt werden, der im kommenden Jahr aus allen Vorschlägen der einzelnen Kommunen des Regionalverbandes eine sogenannte Potenzialkulisse erstellen wird. Auch zu dieser wird der Wertheimer Gemeinderat noch einmal angehört und beschließen, bevor dann bis spätestens Ende September 2025 alle Vorranggebiete durch den Regionalverband festgelegt und auf einer Karte ausgewiesen werden sollen.

Hintergrund: Bestehende und geplante Photovoltaikanlagen Angesichts einer intensiven Diskussion um die Vorranggebiete für Windenergieanlagen auf Wertheimer Gemarkung ging der einstimmige Beschluss des Gemeinderats am Montag fast unter, bestehende und geplante Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) auf Wertheimer Gemarkung an den Regionalen Planungsverband zu melden. Auf einer Fläche von knapp 98 Hektar bestehen für zwei Anlagen in Dörlesberg rechtskräftige Bebauungspläne. Südlich der Kreismülldeponie Heegwald besteht ein Solarpark mit einer Fläche von 1,22 Hektar. Die Planungen für PV-Anlagen am Klettenacker Bronnbach auf Reicholzheimer Gemarkung auf 20 Hektar Fläche laufen. Eine weitere Anlage auf 6,5 Hektar soll auf der Gemarkung Dertingen nördlich von Kembach entstehen. Bestehende und geplante Anlagen machen damit einen Flächenanteil von rund 125 Hektar oder 0,9 Prozent der Wertheimer Gemarkung aus. Die Regionalverbände haben als Mindestziel 0,2 Prozent der Regionsfläche für Freiflächenphotovoltaik bis Ende September 2025 festgelegt, heißt es in der Sitzungsvorlage des Baureferats. gufi