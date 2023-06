Wo Grillen in Freudenberg, Wertheim und Külsheim richtig schön ist

Grillplätze im Freien

Freudenberg 02.06.2023 - 15:19 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Waldhütte bei Grünenwört mit Grillstelle. Der Grillplatz am alten Schützenhaus in Freudenberg.

Romantisch am Waldrand gelegen ist der Grillplatz »Altes Schützenhaus« in Freudenberg. Er wurde 2022 durch umfangreiches ehrenamtliches Engagement der Freudenberger Aktivbürger zu neuem Glanz gebracht. Auf ihm befindet sich eine Lagerfeuerstelle, um die Holzbänke stehen. Es gibt einen überdachten Freisitz mit zwei Bänken und einem Tisch. Außerdem bietet der Brunnen einen schönen Anblick.

Fließendes Wasser ist an einem Wasserhahn vorhanden. In der Nähe gibt es einen Wanderparkplatz. Der Grillplatz ist auch ein schöner Ausgangspunkt für eine Wanderung im heimischen Wald. Der Grillplatz ist kostenlos nutzbar. Der Termin sollte aber zuvor mit dem Barclub Freudenberg abgestimmt werden, da dieser den Platz oft nutzt, so Revierförster Lars Kaller. Außerdem sollte die Stadtverwaltung über die Nutzung informiert werden.

Auf Freudenberger Gemeindegebiet gibt es einige weitere schöne Grillplätze. Besonders ist unter anderem der Grillplatz an der Ebenheider Flachsdarre im Gewann unterhalb des Darrenkopfs. Er richtet sich an Nutzer aus der weiteren Gegend rund um das Dorf. Der Platz wurde vom DRK Ebenheid mit viel Eigenleistung und Herzblut hergerichtet. Er bietet eine aus Sandstein gemauerte Feuerstelle, halbrunde Sandsteinkreise als Sitzmöglichkeit, die in Terrassenform angelegt sind, und Tische aus Sandstein. Damit trägt man dem Sandsteingebiet der Region Rechnung.

Zudem gibt es normale Sitzbänke. Weiterhin bietet der Platz eine geschlossene Schutzhütte mit Tischen und Bänken, die vor Wind und Regen geschützt sind. Außerdem hat die Hütte einen Strom- und Wasseranschluss. Im Außenbereich gibt es einen zusätzlichen Stromverteiler. Ebenso ist eine Toilettenanlage mit Wasserspülung und Waschgelegenheit vorhanden. Der Platz liegt etwa 300 Meter vom Dorf entfernt. Parkmöglichkeiten gibt es direkt vor Ort.

Das Besondere an diesem Grillplatz ist die historische Bedeutung des Platzes. In seiner direkten Nachbarschaft befindet sich die frühere Flachsdarre mit drei Darrenplätze. »Der Platz eignet sich perfekt zum Grillen und Feiern. Dort gab es schon Geburtstagsfeste, andere Partys und Vereinsfeste«, erklärt Ebenheids Ortsvorsteher Siegfried Berg. Der Platz ist für Feiern kostenpflichtig. Ansprechpartner ist Stefan Ullrich in Ebenheid.

Auch in Wertheim gibt es viele schöne Grillplätze. Mitten im Wald gelegen, findet sich bei Grünenwört - aber auf Bestenheider Gemarkung - die Waldhütte mit Grillplatz. Neben ihr fließt ein Bach. In der geschlossenen Hütte gibt es Tische und Bänke. Auf dem Außengelände finden sich eine große Feuerstelle und ein Brunnen. Auch Toiletten sind vorhanden, jedoch ohne Wasserspülung. Auf Strom und Leitungswasser muss man an der Waldhütte verzichten. Dafür liegt sie in der Natur, und in direkter Nähe gibt es eine Kneippanlage. Die Nutzung von Hütte und Platz ist kostenpflichtig. Ansprechpartner für die Reservierung ist die Stadtverwaltung Wertheim, Abteilung Liegenschaften, Telefon 09342 301-423.

Zwischen den Dörfern Urphar und Lindelbach liegt auf Lindelbacher Gemarkung ebenso ein schöner Grillplatz zwischen Wiesen. Bekannt ist er unter anderem durch das Mopped-Fest des MC Urwald. Der Platz bietet eine Lagerfeuerstelle. Außerdem gibt es eine Wanderschutzhütte und eine Grillhütte. In letzterer steht ein fester Grill mit Edelstahlgrillrost und Ablagefläche. Um die Feuerstelle gibt es vier Bänke. Außerdem gibt es eine Biotoilette. Ein Stromanschluss ist vorhanden, aber kein Wasseranschluss. Der Platz ist kostenpflichtig. Ansprechpartner ist Rudolf Diehm, Telefon 09342 37127.

Auch Külsheim hat schöne Grillplätze. Hinter dem Hundheimer Sportplatz in Richtung Steinbach findet sich der Grillplatz mit Hütte für 70 Personen. In der Hütte gibt es eine Feuerstelle und rustikale Tische und Bänke. Auch im Außenbereich gibt es eine Feuerstelle. Es gibt Toiletten mit fließendem Leitungswasser und Heizung, zudem Außenwasserhähne an der Hütte.

Der Platz hat aber keinen Stromanschluss. Die Stromversorgung für Beleuchtung und Toilettenheizung muss über ein eigenes Aggregat erfolgen, das die Nutzer mitbringen müssen. »Auf dem Platz fanden sogar schon kirchliche Trauungen statt«, berichtet Grillhüttenwart Horst Hirsch. Eigentümer der Hütte ist die Stadt Külsheim, die Nutzung ist kostenpflichtig. Reservierungen erfolgen über Hüttenwart Hirsch, Telefon 09345 6662.

Birger-Daniel Grein

Hintergrund: Grillen in der Natur Lars Kaller, Revierförster von Freudenberg, nennt die wichtigsten Regeln für das Grillen in der Natur: Laut Landeswaldgesetz ist von Anfang März bis Ende Oktober offenes Feuer und damit auch Grillen im Wald verboten. Dies gilt auch im Umkreis von 100 Metern bis zum Waldrand. Ausgenommen davon sind offiziell ausgewiesene Grillplätze. Auch im Naturschutzgebiet ist Grillen verboten. Städte und Gemeinden haben darüber hinaus weitere, eigene Regeln, wo nicht gegrillt werden darf. Am sichersten ist es, nur auf ausgewiesenen Plätzen zu grillen. Zu beachten ist die Waldbrandgefahrenstufe. Ab Gefahrenstufe vier ist es laut Kaller sicherer, auf offenes Feuer zu verzichten, da sich der trockene Bodenbelag schnell durch Funkenflug entzünden kann. Generell bereithalten sollte man ein Löschmittel für kleinere Brände. Genauso wichtig ist es, die Grillstelle nicht zu verlassen, solange noch etwas glimmt. bdg