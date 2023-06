Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Witziges Konzert mit Blechbläsern und Schlagzeug sowie Mini-Oper

Festspielreihe: Orchester Salaputia Brass und Figaros Hochzeit im Kleinformat auf der Wertheimer Burg - Schlosserlebnistag imm Hofgarten

Wertheim 12.06.2023 - 15:07 Uhr 1 Min.

Salaputia Brass besteht aus zehn Blechbläsern und einem Schlagzeuger. Mit jungenhaftem Witz und Übermut rücken die Musiker der Ankündigung zufolge regelmäßig den Meisterwerken der Musikgeschichte zu Leibe, um sie in »Brass« zu übersetzen. Für das Konzert am 17. Juni auf der Burg haben die Salaputias einen besonderen Ohrenschmaus vorbereitet: ein Schlemmermenü nach französischem Gusto. Das Publikum darf sich auf kulinarische Klangköstlichkeiten aus mehreren Jahrhunderten französischer Ideenküche freuen.

Das Ensemble begeisterte bereits in vielen Konzerten, darunter mehrfach in der Hamburger Elbphilharmonie, beim Schleswig-Holstein Musik Festival und beim Brass-Festival Meran. Neben den Auftritten als Salaputia Brass haben die Bläser verschiedene Solo-Positionen in deutschen Spitzenorchestern, wie Konzerthausorchester Berlin, Gewandhausorchester Leipzig, Philharmonisches Staatsorchester Hamburg und Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks inne.

Am Sonntag, 18. Juni, lädt Christian Kabitz Familien und Kinder ab 6 Jahren ein, Mozarts großer Oper »Le Nozze di Figaro« im Kleinformat zu entdecken. Das Musiktheater für Kinder beginnt um 14 Uhr. »Figaro liebt Susanna, Susanna liebt Figaro. Die Geschichte könnte so einfach sein, wenn da nicht der selbstverliebte Graf Almaviva wäre, der selbst ein Auge auf Susanna geworfen hat«, heißt es in der Ankündigung.

Quirlig und leidenschaftlich

Mit Witz und einer gehörigen Portion Ärger im Bauch macht sich Figaro daran, den Grafen auszutricksen, um seine Susanna endlich zu heiraten. Wolfgang Amadeus Mozart hat zu dieser komischen Geschichte voller Verwechslung und Verwirrung eine Musik geschrieben, die quirlig, lustig und leidenschaftlich ist. Eintrittskarten sind beim Mozartfest Würzburg, Tel. 0931 372336, in der Geschäftsstelle der Wertheimer Zeitung oder online unter https://www.mozartfest.de sowie https://www.burgwertheim.de erhältlich. Bei schlechter Witterung wird das Brass-Konzert in die Stiftskirche und das Musiktheater in die Aula Alte Steige verlegt.

Ebenfalls am Sonntag, 18. Juni, findet von 14 bis 17 Uhr im Schlösschen im Hofgarten der Schlosserlebnistag mit kreativen Aktionen für Groß und Klein statt. Die Kinderoper und der Schlosserlebnistag bieten damit einen guten Rahmen, um einen Familienausflug nach Wertheim zu planen, heißt es abschließend.

