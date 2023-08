Wittighausen: Schmucke Kommune mit bester Infrastruktur

Einwohner finden in ihrem Ort alles, was sie brauchen

MAIN-TAUBER-KREIS 04.08.2023 - 17:56 Uhr 3 Min.

Idyllisch: Der Ortskern von Unterwittighausen ist von historischen Gebäuden wie dem Pfarrhaus geprägt. Foto: Birger-Daniel Grein

Dies liegt nicht nur an der Nähe zu Würzburg, sondern auch an der guten Infrastruktur und der schönen Umgebung. Beim Besuch des Vertreters unseres Medienhauses führte Frank Lurz durch die Kleinstadt.

Dabei erfuhr man auch, dass Wittighausen die Gesamtstadt bezeichnet, die aus den Ortsteilen Unterwittighausen, Oberwittighausen, Vilchband und Poppenhausen besteht. Von Letzterem sei das Ortschild wegen des Namens schon mehrfach entwendet worden, berichtete er. Das Rathaus steht in Unterwittighausen. Lurz wuchs in Wittighausen auf, ist Mitarbeiter im Rathaus und dort unter anderem Standesbeamter. Er hat in der Kleinstadt gebaut und Kinder im Grundschulalter.

Eigener Kindergarten

Trotz seiner geringen Einwohnerzahl glänzt die Gemeinde mit sehr guter Infrastruktur auch im Bereich Bildung und Betreuung. Sie hat einen eigenen Grundschulstandort mit Ganztagsbetreuung. Sie ist eine Außenstelle der Grund- und Werkrealschule des Nachbarorts Grünsfeld. Wittighausen hat zudem einen eigenen Kindergarten mit Krippe. Zusätzlich gibt es eine Naturgruppe der Kita auf der Wiese am Sportplatz. In die Kita und Krippe gehen aktuell 92 Kinder in fünf Gruppen, in die Grundschule durchschnittlich 80 Kinder.

Stolz berichtete Lurz, dass man in Wittigshausen alles für das tägliche Leben finde. Es gibt zum Beispiel einen Supermarkt, der schon mehrere Generationen in Familienbesitz ist. Ein Einkauf dort sei auch für Besucher der Gemeinde ein Erlebnis. Er ist wie ein Tante-Emma-Laden aufgebaut, bietet aber eine enorme Vielfalt. Außerdem liege er zentral im Ort. Weiter gibt es in der Gemeinde einen Arzt, einen Zahnarzt, Frisör, Tankstelle, Gastronomie, Getränkemarkt, Metzgerei, Bäckerei, Verwaltungssitz, eine noch mit Personal besetze Bankfiliale, Kfz-Werkstätten und Waschanlagen, Ferienwohnungen, Post-Shop, Vereinshäuser in allen Ortsteilen und ein flächendeckend Breitbandversorgung (VDSL/LTE) in allen Ortsteilen.

Gute Verkehrsanbindung

Etwas Besonderes sei auch der Bahnhof Wittighausen, der für den technischen Betrieb noch mit einem Mitarbeiter besetzt ist, sowie die Bahnhaltestelle in Oberwittighausen. Es gibt unter anderem eine Bahnverbindung nach Würzburg im Stundentakt. Zudem ist die Großstadt auch schnell mit dem Auto erreichbar. Dies mache Wittighausen auch für Menschen interessant die dort wohnen und im Raum Würzburg arbeiten.

Wittighausen ist eine klassische Auspendlergemeinde, Industrie gibt es in der Gemeinde kaum. Wie beliebt sie als Wohnort ist, zeige das Baugebiet »Bären«, das 2019 erschlossen wurde, so Lurz. In nur vier Jahren seien alle 50 Bauplätze verkauft worden. Etwa 50 Prozent der Bauherren kämen von außerhalb, »erstaunlich viele aus dem Würzburger Raum.«

Man sei infrastrukturell gut aufgestellt, auch, was die öffentlichen Gebäude sowie Straßen und Wege betrifft, stellte er zufrieden fest. Auf der Gemarkung von Wittighausen gibt es auch einen Windpark mit neun Windkraftanlagen. Als man diesen vor 20 Jahren geplant habe, sollte es der größte Windparks Baden-Württemberg mit 19 Anlagen werden. Man stellte aber fest, dass das Plangebiet in der Einflugschneise des Verkehrslandeplatzes Giebelstadt liegt. Daher seien es weniger Windräder geworden. Auch deren Nabenhöhe sei niedriger als ursprünglich angedacht.

Als besonderes Großprojekt baut ein Jungunternehmer aus Obersulm aktuell das »Wachtelland« in Wittighausen. Auf 35.000 Quadratmeter soll sich mit Gourmet-Restaurant, Café, großer Wachtelzucht, Streichelzoo und Verkauf alles um die Tiere und ihre Eier drehen. Entstehen werden dadurch rund 30 Arbeitsplätze. Durch die Mitarbeiter, die das Unternehmen mitbringe, werde es auch wieder Zuzug geben.

Lurz berichtete, er persönlich schätze die Infrastruktur seiner Gemeinde, den kurzen Schulweg seiner Kinder und die gute Zuganbindung zu den weiterführenden Schulen in Gemeinden in der Nähe. Außerdem gefallen ihm die landwirtschaftliche Prägung sowie die Nähe zur Natur.

Vielfalt bieten auch die fast 30 Vereine in den vier Ortsteilen. Zu den traditionellen Festen gehören Weinfest, Weihnachtsmarkt, Maibaumfeste und in letzter Zeit auch viele große Vereinsjubiläen mit Festzelt.

Zu dem besonderen Ort in der Gemeinde gehört der Felsenkeller in Unterwittighausen. In ihm wurden bis in die 1960er Jahre mit Eis aus dem Wittigbach die Getränke der örtlichen Gastronomie kühl gelagert. Wegen Einsturzgefahr wurde er dann aber zugeschüttet. 2014 wurde er wieder freigelegt. Man kann durch die verschlossene Tür heute einen Blick hineinwerfen. Der Keller ist mittlerweile die Heimat von Fledermäusen. Weitere Pluspunkte der Gemeinde sind die Radwege und die Naturschutzgebiete.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Hintergrund: Gemeinde Wittighausen Die aus vier Ortsteilen bestehende Gemeinde Wittighausen ist eine Flächengemeinde mit 3236 Hektar Gemarkungsfläche. Mit aktuell 1770 Einwohner ist sie die einwohnermäßig kleinste Gemeinde des Main-Tauber-Kreises. Bürgermeister ist seit 2013 Marcus Wessels. Der Gemeinderat von Wittighausen hat zwölf Sitze, plus Bürgermeister als Vorsitzender. Die Gemeinde besitzt einen eigenen Bauhof, der vor drei Jahren einen Neubau erhielt. Außerdem gibt es dort eine dieses Jahr in Modulbauweise neu errichtete Flüchtlingsunterkunft, in der aktuell rund 30 Menschen aus der Ukraine untergebracht sind. Sehenswert sind in der Gemeinde zum Beispiel die zwei Bildstockwanderwege, die vielen Heiligen Figuren an den Häusern, der durchfahrbare Freileitungsmast in Poppenhausen, die Sigismundkapelle Oberwittighausen aus dem 12. Jahrhundert, der Felsenkeller in Unterwittighausen sowie das Naturschutzgebiet Ried in Unterwittighausen. Letzteres entstand ab den 70er Jahren durch Verzicht auf Nutzung des Gebiets. Als besonderen Aussichtspunkt dort gibt es eine vier Meter hohe Bank sowie einen Aussichtsturm mit einem Gästebuch. In dem Gebiet sind viele besondere Vogelarten vertreten, auch solche, von denen man dachte, sie seien in Deutschland bereits ausgestorben. Außerdem gibt es naturbelassene Wiesen mit besonderer Tier- und Pflanzenwelt. Diese locken laut Gemeinde Wittighausen Naturfotografen aus ganz Deutschland an. Weiterhin sehenswert ist die Kirche Allerheiligen in Unterwittighausen, die nach Plänen von Johann Balthasar Neumann gebaut wurde. Wittighausen hat ein gut ausgebautes Radwegenetz als kürzester Verbindung der Radwege Liebliches Taubertal und Maintalradweg. (bdg)