Wird Gewalt an Wertheimer Schulen kleingeredet?

Gesamtelternbeirat: Viele Anregungen bei Wertheimer Elternstammtisch - Künftig zweimal pro Halbjahr

Wertheim 30.07.2023 - 10:30 Uhr 2 Min.

Der Gesamtelternbeirat der Wertheimer Schulen will Eltern im Stadtgebiet besser miteinander vernetzen. Dazu soll es künftig regelmäßig Elternstammtische geben, möglichst zweimal pro Schulhalbjahr. Der zweite fand kürzlich in Wertheim auf Anregung der Vorsitzenden Aline Sommer-Noack und Sabrina Gora statt.

Dabei wurden eine Reihe von Themen angesprochen, wie es auf Nachfrage von Aline Sommer-Noack heißt. Ein drängendes Thema war beispielsweise Gewalt unter Schülern an verschiedenen Schulen, unsere Redaktion hatte im Mai über mehrere Fälle ausführlich berichtet. Im Fokus stand die aktuelle Situation, begleitet von Elternbeiräten der jeweiligen Schulen.

Angst vor Konsequenzen

"Die Situation scheint vielschichtiger, als es kommuniziert wird", heißt es von Sommer-Noack. Die allgemeine Haltung der Stadtverwaltung und der betreffenden Schulleiter sei erschreckend. Eltern fühlten sich im Stich gelassen oder trauten sich aus Angst vor Konsequenzen gegenüber ihren Kindern, nicht frei zu sprechen. Versuche, mit den jeweiligen Schulleitern zu sprechen, liefen ins Leere, ist Sommer-Noacks Eindruck. Empfindungen der Eltern und der Kinder würden klein geredet oder ignoriert.

Insgesamt sei der Elternstammtisch ein wichtiges Instrument, für das über die Medien und auch die Elternbeiräte der einzelnen Schulen mehr Werbung gemacht werden soll. Eltern, die neu auf den Stammtisch aufmerksam geworden sind, hätten sich dankbar für die Möglichkeit des offenen Austausches und die Möglichkeit, auch schulübergreifend ins Gespräch zu kommen, gezeigt, sagt Sommer-Noack. Ein Lob gab es auch für gegenseitige Hilfe bei Fragestellungen und Lösungsanregungen.

Homepage geplant

Der Gesamtelternbeirat will seine Arbeit noch transparenter machen, eine Homepage ist geplant, auf der Projekte angekündigt, Termine beworben und Informationen des Landeselternbeirates und des Bundeselternrates publiziert werden können. In beiden Gremien bringt sich auch Aline Sommer-Noack ein. Ein Elternteil hat Hilfe bei der Erstellung angeboten.

Thema war auch eine "ungerechte, eventuell abschätzige Haltung von Lehrern gegenüber Schülern", wie es Sommer-Noack ausdrückt. Hilfsangebote wurden vorgestellt, doch die richtigen Ansprechpartner wie beispielsweise die schulpsychologische Beratungsstelle müssten besser kommuniziert werden.

Über den Landeselternbeirat sollen im kommenden Schuljahr zwei Informationsabende angeboten werden. Bei einem geht es um die Rechte und Pflichten von Eltern in Bezug auf Schule, deren Mitarbeit und die Grenzen von Disziplinarmaßnahmen gegenüber Schülern. Der zweite beschäftigt sich mit einem "Leitfaden für Elternbeiräte", bei denen die Möglichkeiten der Elternbeiratsarbeit aufgezeigt und anhand Praxiserfahrung ein Austausch an Ideen und deren Umsetzung angeboten werden.

Ausfälle auffangen

Diskutiert wurde auch, Unterrichtsausfälle von Elternseite her abzudecken: Der Landeselternbeirat hält das in bestimmten Grenzen für rechtlich möglich. Die Idealvorstellung war, dass Eltern über eine Ehrenamtspauschale beschäftigt werden und somit greifbar - im besten Fall durch Listung schulübergreifend - in Notfall Stunden an Vor- oder Nachmittagen abfangen können. Informationen über mögliche Quereinstiege als Lehrkraft ins Schulsystem wurde übermittelt.

"Die Eltern sind teils verunsichert, was der Umgang zwischen ihnen und der Schule angeht", zieht Sommer-Noack ein Resümee des Abends. "Hier würde man sich mehr Transparenz und Offenheit wünschen und keine gegenseitige Verurteilung." Die Hilfs- und Unterstützungsbereitschaft der Eltern sei hoch und sollte entsprechend genutzt werden - vor allem im Hinblick auf eine dünne Personaldecke und das Recht auf Ganztag 2026. scm

Matthias Schätte