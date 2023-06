Michaelismesse: Wird der Wertheimer Ausschuss aufgelöst?

Vorschlag zur Integration in den Verwaltungs-und Finanzausschuss

Die Michaelismesse Wertheim hat wieder einen Festwirt: Hans-Peter Küffner, der schon in den Jahren vor den Corona-Absagen die Main-Tauber-Halle betrieben hat, hat jetzt einen neuen Verpachtungs- und Bewirtschaftungsvertrag für die kommenden drei Jahre unterschrieben. Foto (Archiv): Gunter Fritsch

Da es sich um einen Empfehlungsbeschluss an den Wertheimer Gemeinderat handelt, wird sich dieser in seiner Sitzung am 10. Juli noch einmal ausführlicher mit der Thematik befassen. Hintergrund des jetzt von der Verwaltung vorgelegten Beschlussvorschlages ist das bevorstehende Ende der Amtsperiode von Bürgermeister Wolfgang Stein. Der Gemeinderat hatte bereits vor zwei Jahren beschlossen, die Funktion des Ersten Beigeordneten der Großen Kreisstadt nach Ablauf von dessen Amtszeit nicht wieder zu besetzen. Stein soll jetzt nach Auskunft von Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez am 10. Juli in der letzten Sitzung des Gemeinderats vor der Sommerpause verabschiedet werden. Als ständiger hauptamtlicher Vertreter des Oberbürgermeisters war Bürgermeister Stein die Leitung des Ausschusses Michaelismesse übertragen worden.

Die Verwaltung schlage dem Gemeinderat nun vor, die Zuständigkeit für die Michaelismesse dem Verwaltungs- und Finanzausschuss aus »sitzungsökonomischen Gründen« zu übertragen, erläuterte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. Dem Ausschuss Michaelismesse gehören bisher sieben stimmberechtigte Stadträte und fünf sachkundige Einwohner beratend an. Zuständig ist der Ausschuss Michaelismesse für die Organisation und Durchführung der Michaelismesse. Er entscheidet in eigener Verantwortung über die Verträge für die Verpachtung der Festhalle ebenso wie über die Verpachtung des Weinzelt- und des Vergnügungsparksgeländes, ohne dass anschließend darüber noch der Gemeinderat beschließen muss. Auch grundsätzliche Entscheidungen, wie die Verlegung der Messe auf einen anderen Termin oder die Gestaltung des Festplatzes, liegen bisher in der alleinigen Verantwortung des Ausschusses.

Herrera Torrez sprach sich für eine Auflösung aus, auch weil das »Kerngeschäft für die Vorbereitung der Michaelismesse« ohnehin von der Verwaltung geleistet werde. Themen der Messe könnten im Finanz- und Verwaltungsausschuss beraten werden, sei ihm Kritik »an der Qualität« der Ausschussarbeit zugetragen worden. Axel Wältz, Fraktionsvorsitzender der CDU, bemängelte, dass es keine öffentlichen Sitzungen gebe, dass keine Tagesordnungen im Ratsinformationssystem eingestellt werden und auch keine Verträge im Vorfeld einer Sitzung den Stadträten zugingen.

Schönig: »Intransparent«

Patrick Schönig (SPD) nannte den Ausschuss »intransparent«, es gebe keine Vorlagen, alle Entscheidungen fielen nichtöffentlich. Innenstadtbeirat Boris Kellner (SPD) sprach sich grundsätzlich für den Erhalt des Messeausschusses aus, weil dort »sehr viel Sachverstand und Herzblut« auch mit den sachkundigen Bürgern vorhanden sei. Allerdings müsse sich der Ausschuss auch »nach außen öffnen«. Richard Diehm (Grüne) schloss sich der Auffassung von Stefan Kempf (Bürgerliste) an, wonach das Wertheimer Volksfest einen eigenen Ausschuss brauche.

gufi

Mehr Transparenz im Ausschuss Der Wertheimer Messeausschuss hat in der Vergangenheit nicht durch Transparenz geglänzt. Seine Entscheidungen fielen grundsätzlich nichtöffentlich, eine Information der Öffentlichkeit fand im Anschluss selten bis gar nicht statt. Als beschließender Ausschuss fanden Beratung in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates nicht statt. Diese Vorgehensweise ist deutlich von der zuständigen Rechtsaufsicht im Regierungspräsidium beanstandet worden. Geändert hat sich seitdem nichts. Den Messeausschuss in seiner jetzigen Form zu erhalten macht deshalb keinen Sinn. Die Verlagerung seiner Aufgaben in den Verwaltungsausschuss allerdings auch nur dann, wenn damit - wann immer geboten - öffentliche Beratungen verbunden sind.