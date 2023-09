Elf Pf­le­ge­fach­frau­en und -män­ner ha­ben am Don­ners­tag in der Rot­k­reuz­k­li­nik in Wert­heim ih­re Ab­schluss­zeug­nis­se ent­ge­gen­ge­nom­men. Der drei­jäh­ri­ge war die ers­te ge­ne­ra­lis­ti­sche Pf­le­ge­aus­bil­dung der Be­rufs­fach­schu­le für Pf­le­ge an der Kli­nik. Sie ver­bin­det Al­ten-, Kran­ken- und Kin­der­kran­kenpf­le­ge. In der Exa­mens­fei­er gab es viel Lob für den gro­ßen Ein­satz der Ab­sol­ven­ten.