Winzer und Whisky-Brenner öffnen Höfe und Keller

Daddinga Weipfadla

Wertheim 03.07.2023 - 16:28 Uhr < 1 Min.

Die Gläser sind gefüllt: Am Sonntag ist Daddinga Weipfadla.

Beim Weingut Oesterlein erwartet die Besucher normaler Heckenwirtschaftsbetrieb. Eine große Auswahl von Weinen, aber auch Cocktails werden hier angeboten. Die Küche bereitet fränkische Köstlichkeiten zu. Beim Weinkeller Friedrich direkt hinter der Kirche trifft man sich, um Weine der Taubertal-Vinothek zu verkosten. Eine große Bandbreite an Rot- und Weißweinen warten darauf, probiert zu werden. Der Landgasthof Heunisch aus Uettingen bietet einen Mittagstisch an. Außerdem kann man sich hier auch über die Rebschule informieren.

Auf dem Winzerhof Baumann stehen neben konventionell ausgebauten Bio-Weinen auch Naturweine zur Probe bereit. Was man sich unter »Weibröblesbriedle« vorstellen will, bleibt vorerst jedem selbst überlassen. Für den kleinen Hunger werden Weipfadlas-Fladen angeboten, und es gibt Kaffee und Kuchen. Whisky und edle Obstbrände stehen bei der Brennerei Jochen Hörner auf dem Programm. Mittlerweile hat der Brenner schon seinen dritten Dertinger Whisky abgefüllt. Roggen, Gerste und Dinkel hat er - jedes Getreide für sich - zu »Almond Hill«-Whiskys verarbeitet. Im Hof des Betriebs gibt es außerdem Kaffee und Kuchen. Die Brennerei ist zur Besichtigung geöffnet.

Die Dertinger Weinprinzessin Katharina I. freut sich auch schon auf das Daddinga Weipfadla. Mit ihr werden sich elf befreundete Prinzessinnen und ein Prinz durch die Vielfalt der Dertinger Weine schmecken.

Im Veranstaltungs-Flyer befindet sich eine Stempelkarte. Wer sich bis zum Abend in allen vier Betrieben einen Stempel abholt und den Flyer dann in eine Losbox wirft, kann etwas gewinnen. Zur Orientierung sind grüne Schilder aufgestellt. Parkplätze gibt es an der Mandelberghalle und bei den Betrieben.

Informationen im Veranstaltungs-Flyer zum Download: https://www.weinort-dertingen.de/weipfadla

