Winzer hoffen auf einen starken Jahrgang

Lese in Dertingen im September

Wertheim 01.09.2023 - 12:09 Uhr 4 Min.

Die Weinlese steht bevor. Trockenheit und steigende Auflagen sind für die Winzer eine Herausforderung. Weinbau ist hier Familiensache: Marc, Heike und Jannik Flegler hoffen auf eine gute Lese.

Wir sind zu Gast bei Familie Flegler in Dertingen. Heike und Marc sind die Eltern der amtierenden Weinprinzessin Katharina I. Bruder Jannik hat gerade seine Lehre als Winzer abgeschlossen. Sie sprechen mit unserem Medienhaus über Wetter, Weinlese und Sorgen des Winzers in der heutigen Zeit.

Zwölf verschiedene Sorten

Familie Flegler ist eine von sieben Vollerwerbs-Landwirten/Winzerfamilien, die es in Dertingen gibt. Mit 18 Hektar Weinbaufläche gehören sie zu den größeren Mitgliedern der Gebietswinzergenossenschaft Franken (GWF). Der Weinbau macht in ihrem Betrieb etwa 80 Prozent der Arbeit aus. Ihre Rebstöcke sind auf Dertingen und die umliegenden Ortschaften verteilt, sie bauen zwölf verschiedene Sorten an. Marc Flegler erklärt: »Wir sind in verschiedenen Programmen bei der GWF. Da gibt es Vorschriften, wie man was zu bewirtschaften hat, wie viele Trauben an einem Stock hängen dürfen und wie hoch die abgelieferte Menge sein darf. Es geht hier nicht um reine Masse. Es wird stark auf die Qualität geachtet, was auch immer wieder kontrolliert wird.«

Mit ihrer Arbeitskapazität sind sie am Anschlag. Sie haben in den letzten Jahren alles so effizient wie möglich eingestellt, bewerkstelligen die meiste Arbeit alleine. »Es war ein sehr gutes Traubenjahr«, zeigt sich Fleger zufrieden. »Wir hatten keinen Spätfrost, der die Blüte hätte zerstören können, geografisch sind wir knapp am Hagel vorbeigeschrammt. Die Wasserversorgung war durchgehend in Ordnung und der warme Juli hat die Pilzkrankheiten eingedämmt«, sagt er.

Start mit Müller-Thurgau

»Der Regen Anfang August war dann perfekt, sodass die Aussichten auf eine qualitative und quantitative Weinlese wirklich gut sind. Die Trauben haben jetzt einen Schub bekommen, die Öchsle steigen, jetzt dürfen die Trauben nur nicht mehr faulen. Wir beginnen gerade, Müller-Thurgau für Federweißen zu lesen, ab dem 10. September wird es dann richtig losgehen. Wir rechnen damit, dass Ende September die Weinlese beendet ist.«

Nur etwa 15 Prozent der Fläche werden noch von Hand gelesen. Alles andere sei unrentabel. Die Hauptflächen werden mit dem Vollernter gelesen. »Die Maschinenlese hat sich etabliert. Ohne Vollernter würde es nicht mehr gehen. Die Technik ist mittlerweile so gut, dass sogar Spitzenweingüter mit Vollernter lesen«, erzählt Flegler, der mit einem Lohnunternehmer zusammenarbeitet. Gemeinsam machen sie den Leseplan, es ist alles genau getaktet. »So ein Vollernter schafft 2,5 Hektar in der Stunde, das ist einfach unschlagbar. Niemals würden wir so viele Helfer finden und die Zeit würde uns auch nicht reichen,« lobt Flegler den Einsatz der Maschine. Er sieht den kommenden vier Wochen sehr positiv entgegen.

Austausch fehlt

Was Marc Flegler in den letzten Jahren abhandengekommen ist und was er sehr bedauert, ist der Austausch mit anderen Winzern. Die kleinen Nebenerwerbs- oder Hobby-Winzer hören langsam, aber sicher alle auf. »In Dertingen waren es fast zehn in den letzten Jahren. Manche Weinberge werden von den großen Winzern dann übernommen, aber es werden eben immer weniger Menschen, die sich mit dem Weinbau beschäftigen, mit denen man sich mal austauschen kann oder denen ich auch gerne mal einen Rat gegeben habe. Das ist wirklich schade,« klagt Flegler.

Ein paar wenige dieser Hobby-Winzer gibt es aber doch noch. Einen haben wir in Erlenbach getroffen. Valentin Liebler blickt sorgenvoll auf seinen Weinberg am Bäuerleinsberg in Erlenbach. Seit dem Unwetter am 8. Juni dieses Jahres, das mit Starkhagel über die Gemeinden Erlenbach und Tiefenthal fegte, ist alles anders. Direkt nach der Wetterfront waren die Aussichten auf Ernte miserabel. An den Gescheinen - so heißt der rispenartige Blütenstand vor Ausbildung der Beeren - waren Schäden von 60 bis 100 Prozent zu verzeichnen. Das Blattgrün war zu 90 Prozent kaputt.

Stöcke schnell erholt

»Es war eigentlich nicht zu erwarten, dass sich die Stöcke so schnell erholen, allerdings war viel mehr Laubarbeit nötig, als in normalen Jahren«, erzählt Liebler. »Mittlerweile haben sich die übrig gebliebenen Trauben gut entwickelt. Aktuell sieht es nach einem qualitativ guten Jahrgang aus. In meinem Weinberg gibt es Stellen mit 20 Prozent Ertrag. Wenige Stöcke, die vom Hagel verschont blieben, haben einen sehr guten Ertrag, der Großteil sieht leider nicht so aus, sodass ich mit einer Ernte von etwa 40 Prozent eines normalen Jahres rechne.«

Die 24 Ar - umgerechnet 2400 Quadratmeter - Silvaner werden bei Lieblers in reiner Handarbeit mit Unterstützung von Freunden und Familie gelesen. Nach einem halben Tag können die Trauben am Sammelplatz in Transportboxen übergeben werden. Sie werden direkt nach Repperndorf in die GWF-Zentrale gebracht. Valentin Liebler rechnet damit, dass die Lese seiner Trauben Mitte September stattfinden wird.

Nadine Strauß

Hintergrund: Sorge wegen EU-Pestizidplänen Die EU plant, den Einsatz von Pestiziden bis 2030 zu halbieren. In Schutzgebieten soll der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert oder sogar verboten werden. Ein Vorhaben, das unter Landwirten und Winzern heiß diskutiert wird: "Das würde einem Berufsverbot gleichkommen", protestiert Marc Flegler, Winzer in Dertingen. Deutschland besteht zu weiten Teilen aus Schutzgebieten. Dertingen liegt beispielsweise zu 90 Prozent in einem Wasserschutzgebiet. Aber auch der komplette Kaiserstuhl oder die Hälfte Frankens wären von einer solchen Regelung betroffen. Dabei geht es nicht nur um die Winzer, sondern auch um den Obst. und Ackerbau. "Auch Bioanbau ist hier nicht die Lösung, denn auch in diesem Segment wird Pflanzenschutz ausgebracht, auch das wäre dann nicht mehr möglich. Es gäbe in weiten Teilen Deutschlands keine Landwirtschaft mehr!", sagt Flegler. "Das große Problem daran ist, dass viele andere EU-Länder überhaupt keine oder nur wenige Schutzgebiete ausgewiesen haben. Denen ist diese Verordnung egal." Heike Flegler sorgt sich auch um die Flächen: "Wir sind ja auch Landschaftspfleger. Was wird denn aus den Flächen, wenn dann alles brachliegt? Der Weinbau und die Landwirtschaft sind ein jahrtausendealtes Kulturgut", zeigt sie sich besorgt. "Es werden schon heute viel weniger Weinberge neu angelegt. Das ist eine große Investition, die man sich jetzt sehr gut überlegen muss, wenn nicht klar ist, ob man seinen Betrieb in ein paar Jahren noch so führen kann. Wo ist da die Perspektive für die nächste Generation?", fragt sie. "Der Verbraucher will immer regional einkaufen. Das wird dann nicht mehr möglich sein!" (nast)