Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Windräder im Schenkenwald nicht ausgeschlossen

Ortschaftsrat: Wertheimer Verwaltung antwortet auf Fragenkatalog aus Nassig - Zubau weiterer Rotoren ist wahrscheinlich

Wertheim 26.04.2023 - 10:31 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Stadt Wertheim habe dem Regionalverband Heilbronn-Franken einen Übersichtsplan mit den von Projektieren angefragten Fläche zukommen lassen, heißt es darin. Eine klare Absage wurde der Frage erteilt, ob die Zahl der Anlagen verbindlich beschränkt werden kann. Nach aktuellem Wissensstand der Stadtverwaltung ergebe sich die Anzahl der Windkraftanlagen innerhalb der Vorrangfläche aus den erforderlichen Abständen der einzelnen Anlagen zueinander sowie der Flächengröße.

Eine Festsetzung der Anlagenzahl im Flächennutzungsplan sei unzulässig. Auch in einem Bebauungsplan wäre dies nicht möglich, zudem sei ein solcher für Windkraftanlagen nicht notwendig. Der Regionalverband beschäftige sich nicht mit konkreten Anlagenstandorten. Diese müssten im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren geklärt werden.

Über den Beitritt der Stadtwerke Wertheim zum Windparkprojekt gebe es sporadische Gespräche mit dem Fürstenhaus als Flächeneigentümer und dem Investor Reventon. Der Beitritt sei vorstellbar, die Gespräche seien aber noch ergebnisoffen. Stadtwerke und Reventon sähen auch die Möglichkeit einer finanziellen Bürgerbeteiligung.

Der Ortschaftsrat hatte in seinem Brief festgestellt, dass der Main-Tauber-Kreis bereits Spitzenreiter bei der Windkraft im Land sei. Gefragt wurde, ob das Flächenziel für Windkraft auch ohne weitere Anlagen in Wertheim erreicht werden könne. Dazu hatte die Stadt beim Regionalverband nachgefragt. Von dort heißt es, dass möglichst alle bestehenden Standorte gesichert werden sollten, sofern sie die Bedingungen erfüllen.

Darüber hinaus handele es sich um ein regionales Flächenziel. Die Betrachtung eines einzelnen Landkreises helfe hier nicht weiter. »Da der Main-Tauber-Kreis nach wie vor der windhöffigste Kreis der Region ist, wird vermutlich auch hier ein Zubau notwendig, um das Flächenziel zu erreichen«, heißt es im Antwortschreiben. Es sei allerdings auch vorgesehen, den Fokus auf den Landkreis Heilbronn beziehungsweise Richtung Heilbronn zu legen, da es dort große Lastenabnehmer und im Verdichtungsraum viele Verbraucher gebe.

Aus Sicht des Regionalverbands sei es unwahrscheinlich, dass es in Wertheim keine weiteren Flächen für Windkraft geben wird. Dies werde sich jedoch erst zeigen, wenn eine erste Flächenkulisse des Regionalverbands für die Region feststeht.

Die Stadtverwaltung erklärte, sie verzichte auf eine Positivplanung, also eigene Angebote zur Ausweisung von Vorrangflächen. Dies hatte Külsheim gemacht. Mohr resümierte: »Es wird voraussichtlich mehr Windkraftanlagen in Wertheim geben, wahrscheinlich auch im Schenkenwald.«

bdg