Windkraft in den Schenkenwald?

Energie: Regionalverband wird am Freitag erste Suchraumgebiete vorstellen - Thema in Nassiger Bürgerversammlung

Wertheim 12.07.2023 - 13:06 Uhr 2 Min.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez erklärte, langfristiges Ziel Wertheims sei, klimaneutrale Kommune zu werden. Es gebe noch keine genaue Festlegung des Zeitpunkts für das Erreichen dieses Ziels. Es solle aber in den nächsten zwei Jahrzehnten umgesetzt werden. Ein Element dabei sei regional produzierter klimafreundlicher Strom.

Weiter verwies er auf die Flächenvorgaben des Bundes und des Landes für erneuerbare Energien. Mindestens 1,8 Prozent der Fläche müsse für Windkraft genutzt werden. Planerisch zuständig sei der Regionalverband Heilbronn-Franken. »Das heißt nicht, dass es auch in Wertheim 1,8 Prozent sind«, entscheidend sei die Gesamtfläche auf der Fläche des Regionalverbands. Der OB verwies auf die Wertheimer Strategiegruppe Windkraft. »Bei der Sitzung des Regionalverbands am Freitag werden erste Suchraumflächen für Windkraftanlagenstandorte im Verbandsgebiet vorgestellt.« Die Städte könnten bis September dazu Stellung nehmen. Die Stellungnahme werde der Gemeinderat beschließen. Auf Grundlage der Rückmeldungen würden aus den Suchflächen im Regionalverband Potenzialflächen festgelegt. Es folge eine weitere Rückmelderunde der Kommunen. Am Ende stünden dann die Windkraftvorranggebiete.

»Suchraumgebiete umfassten etwa ein Drittel der Fläche des Gebiets des Regionalverbands.« Kriterien für diese seien unter anderem Windleistung, Nähe zum Verbrauchsort, zum Beispiel Gewerbegebiete, Nähe zum Einspeisepunkt, Mindestflächengröße, und 750 Meter Abstand zu Siedlungsflächen. »Wir von der Stadt möchten größeren Abstand«, betonte der OB. Der Schenkenwald gehöre großflächig zu dem Suchraum. Dies bedeute aber nicht, dass es auch in der gleichen Größe dort ein Windkraftvorranggebiet geben werde. Ein Teil davon als solches sei aber wahrscheinlich. Der OB zeigte sich überzeugt, dass Wertheim Windkraft braucht, aber man dürfe den Ortschaften auch nicht zu viel zumuten.

Lieber auf Felder

In der Bürgerfragerunde erklärte eine Einwohnerin, sie sei im Herbst bei der Begehung zum Thema im Schenkenwald dabei gewesen. Das Fürstenhaus wolle, statt Schadflächen aufzuforsten, lieber Windräder daraufsetzen. Sie sei nicht gegen Windräder, finde sie im Schenkenwald aber nicht gut, denn dort gebe es unberührte Natur. Man solle die Windräder lieber auf Felder setzen.

Stadtbaumeister Armin Dattler erklärte, ziehe man den Wald im Allgemeinen nicht in Betracht, schaffe man das Flächenziel nie, da auch außerhalb Restriktiven griffen. Auch im Schenkenwald gebe es Regeln für Windkraft, die greifen werden. »Aber nach unseren Informationen sind Windkraftanlagen im Schenkenwald rechtlich und faktisch möglich.«

Herrera Torrez ergänzte, dort, wo Windkraft stehe, gebe es Versiegelung. In anderen Bereichen müssten aber wieder Aufforstungen erfolgen. »Wir haben Interesse daran, dass Schadholzflächen genutzt werden.« Wie viele Windräder im Schenkenwald stehen könnten, sei noch offen, ebenso die Verteilung auf Flächen des Fürstenhauses und der Stadt. Letztlich hänge es auch von den Plänen von Flächeneigentümer und Investor ab.

Weiterhin wurde von Seiten der Bürger auf die zunehmende Flächenversiegelung verwiesen und darauf, dass es auf vielen Industriehallen keine PV-Anlagen gebe. Der Oberbürgermeister erklärte, er teile die Forderung, diese mit PV-Anlagen zu bestücken. Zur Bauzeit der Hallen habe es für diese aber keine PV-Pflicht gegeben. Sie besteht erst seit 1. Januar 2023 auf Neubauten von Industriegebäuden.

bdg