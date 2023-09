Windkraft im Wald bleibt in Wertheim Thema

Strategiegruppe Windkraft vermisst genug Freiflächen

Wertheim 14.09.2023 - 14:02 Uhr 2 Min.

Bei der Bürgerversammlung zu potenziellen Windkraftvorrangflächen konnten sich auch in Höhefeld die Bürger an zahlreichen Karten informieren. Für einige durchaus Anlass für Gesprächsstoff.

Einig waren sich alle, dass es wichtig für Wertheim ist, eine eigene Stellungnahme an den Regionalverband Heilbronn-Franken abzugeben. Diese soll am Montag, 25. September, im Gemeinderat beschlossen wurden. Kontrovers diskutiert wurde vor allem das Thema Windkraftanlagen in Waldgebieten, insbesondere die bis zu 15 Anlagen im Schenkenwald bei Nassig.

Kein Klimaschutz mehr

Bürger argumentieren, es habe nichts mit Klimaschutz zu tun, viele Bäume für ein Windrad zu fällen. Eine Nassigerin sagte, der Schenkenwald sei ein noch relativ geschlossenes Ökosystem. Neben den Anlagen selbst würden auch Wegebau und Kabelverlegung Eingriffe bedeuten. Außerdem sah sie eine steigende Waldbrandgefahr durch mögliche Brände der Anlagen. Weitere Teilnehmer aus verschiedenen Ortschaften verwiesen auf die CO2-Speicherung von Bäumen und deren Bedeutung für frische Luft. Durch breite Wege könnten sich die Bäume nicht mehr gegenseitig schützen, und die Bodenverdichtung, unter anderem durch die Wege, vermindere die Versickerung. Mehrfach wurde auch vorgeschlagen, die Anlagen besser ins Offenland als in den Wald zu stellen. Außerdem hieß es, man sollte wieder mehr ans Stromsparen denken.

Stadtbaumeister Armin Dattler erklärte, durch die maximale Zahl an Windkraftanlagen würden im Wald bei Dörlesberg (sieben Anlagen) 3,5 von 446 Hektar dauerhaft gerodet. In Schenkenwald bei Nassig wären es bei 15 Anlagen 7,5 von 1950 Hektar Waldfläche. Hinzu kämen noch die Flächen für die Baumaßnahme, die aber wieder aufgeforstet werde. Weiter betonte er, der Waldschutz werde im einzelnen Genehmigungsverfahren für eine Windkraftanlage berücksichtigt. »Es liegt im höchsten Interesse des Eigentümers des Waldstücks, die Anlagen im Schadwald und nicht in seinen besten Wald zu setzen«, betonte er. Zudem verwies er darauf, dass als Ausgleichsmaßnahme für die Anlagen mindestens gleich viel, oft auch mehr Wald an anderer Stelle aufgeforstet werden muss.

Tarek Nasser, für den NABU Mitglied der Strategiegruppe Windkraft, erklärte, bei einem Abstand von 1250 Meter zu Siedlungsflächen gebe es kaum noch Freiflächenpotenzial für Windkraftanlagen. »Dieser Abstand schützt uns alle.« Wenn man wirklich nichts im Wald wolle, müsse man den Abstand zu Siedlungen auf 800 Meter verkleinern. Zudem wies er auf die vielen Frei- und Totholzflächen im Schenkenwald hin.

Ein Kembacher machte auf die bayerischen Nachbargemeinden aufmerksam und fragte, inwiefern man diese bei der Abstandsplanung berücksichtige. Dattler sagte, die Stadtverwaltung kenne die Kriterien einiger bayerischer Nachbargemeinden, habe aber keinen kompletten Überblick. Die Abstimmung der Gebiete erfolge zentral über die Planungsverbände von Baden-Württemberg und Bayern.

Notwendiger Netzausbau

Auf die Frage zur Ableitung des Stroms aus den Anlagen erklärte Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke Wertheim, es müsse ein Ausbau des 110kV Netzes durch die jeweiligen Netzbetreiber erfolgen. Zudem liefen gerade Machbarkeitsstudien der Stadtwerke zu Wasserstoffproduktion mit Abwärmegewinnung aus den Elektrolyseuren.

Thomas Kraft betonte, es solle möglichst viel Wertschätzung in der Region bleiben. Es sei wichtig, dass die »kleinen Grundstücksbesitzer nicht von den Investoren über den Tisch gezogen werden.« Sie bräuchten Hilfe bei der Organisation und Schutz ihrer Rechte.

Eigentümer gefordert

Beier berichtete vom Dertinger Modell, bei dem sich über 70 Flächeneigentümer im Vorranggebiet zu einer GbR zusammenschlossen und so gemeinsam mit Investoren verhandelten. Dattler ergänzte, die Aufgabe, solche Gemeinschaften zu gründen, liege bei den Eigentümern selbst.

Höhefelds Ortsvorsteher Christian Stemmler betonte abschließend, die Bürger sollten durch die Gewinne aus der Windkraft entlastet werden, ohne selbst in diese investieren zu müssen.

