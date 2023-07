Willy Astor wirft in Wertheim die Wortspielmaschine an

Burg-Auftritt: Kabarettist und Musiker begeistert 550 Zuhörer über den Dächern Wertheims

Wertheim 16.07.2023 - 16:34 Uhr 2 Min.

Beste Unterhaltung mit Sonnenbrille für 550 Besucher: Willi Astor sorgt mit seinen Wortspielerreien am Samstagabend auf der Wertheimer Burg für einen unvergesslichen Abend.

"Der Wettergott muss ein Wertheimer sein", sagt kurz vor Beginn einer der Gäste. Darüber freut sich auch Burgmanager Christian Schlager: "Wir sind offenbar genau im Zeitfenster, das könnte perfekt passen", prognostiziert er. Mit rund 550 Gästen ist der Burggraben nahezu ausverkauft. Willi Astor nimmt es entspannt - und lässt die Pause einfach weg. "Ich spiel dann mal durch", sagt er nur. Mit seinem Programm "Pointe of no Return - Die größten Witze von Willy Astor", ist der gelernte Werkzeugmacher schon eine Zeitlang unterwegs. Auch auf der Burg war der 61 Jahre alte Münchener in den vergangenen Jahren häufiger Gast, erinnert er sich bei seiner Begrüßung. Dann muss erst mal eine "herzeigbare Sonnenbrille" her, denn die Sonne scheint genau auf seinen Platz auf der Bühne. Lisa, die dem Künstler mit ihrer Brille aushilft, hat an diesem Abend mehrrere Erwähnungen im Programm sicher.

Tonjuwelen geschaffen

Willi Astor hat in seinen 35 Jahren als Liedermacher und Ausnahmegitarrist zahlreiche Tonjuwelen erschaffen. Bei ihm wird einfach der "Goldfinger zum Po-Finger", zwischendurch kramt er zwischen seinen Utensilien auf der Bühne herum. Grund dafür ist die "Fachzeitschrift für Schmerzen in der Armbeuge": die Elle. Manchmal ist etwas Mitdenken nötig, bis der Gag zündet. Für den nächsten Schenkelklopfer sorgt sein Stück, das er über die Main-Tauber-Stadtgeschrieben hat. "Wertheim, Du bist so, wie Du bist", kurz und knapp, nur eine Zeile, mehr nicht. Willi Astor live.

Immer wieder wird spontan bei seinen Ausflügen in die Geschichten aus seiner Jugendzeit in der Berliner WG das Publikum mit einbezogen. Dabei ist es der Alltag, der ihm immer wieder neue Ideen für Lieder schenkt: "Ham Sie a dill do?" war ursprünglich die Frage an die Nachbarin nach Küchenkräutern.

Generation Pubertier

Aus seinem "Kindischen Ozean" gibt es gleich zwei Schmankerl: "Wann sinn ma da, ich muss aufs Klo, dauerts noch lang?" Damit ist geklärt, wie ein Urlaub mit Kindern ist. Schnell hat Astor auch seine "Allzweckwaffe", die E-Gitarre, zur Hand. Nicht nur sein Stück für alle schwererziehbaren Senioren sorgt dann für Lachsalven. Mit dem "Alleinunterhalter-Keyboard" nimmt er die jüngere Generation aufs Korn: "Pubertier is in da House" ist längst ein Kultsong, nicht zuletzt dank Zeilen wie "Stör mich nicht, wenn ich chill, für mich ist Wischen impossible".

Aus der Pandemie-Zeit gibt es außerdem ein Medley - mit Sagrotan als König der Desinfektion. Wortspielreich geht es beim Thema Alkohol weiter und auch beim Klassiker "Maschin scho putzt". Das kleinste Kleidungsstück, die "Kaulquappensocke" singt das Publikum lautstark mit und holt sich so den Ritterschlag vom Künstler ab. Als Welturaufführung beschäftigt sich Astor schließlich mit allen Künstlern aus der Rock- und Popmusik in Reinform, ehe der Romantiker seine Fans mit den Instrumentalklängen von "Nautilus" aus dem "Sound of Islands" in einen lauen Sommerabend verabschiedet.

Günter Herberich