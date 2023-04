Wieder Stadtradeln in Wertheim

Klimaschutz: Kilometer auf dem Drahtesel sammeln

Wertheim 21.04.2023 - 15:00 Uhr < 1 Min.

Die Aktion wird unterstützt vom Umweltministerium Baden-Württemberg. Bereits seit 2008 spornt der jährliche Aktionswettbewerb die Menschen in Baden-Württemberg an, das Fahrrad zu nutzen und damit einen Beitrag zu umweltfreundlicher Mobilität zu leisten. Über die erneute Teilnahme Wertheims freut sich Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez: »Wertheim ist eine Fahrradstadt, nicht nur in touristischer Hinsicht, sondern auch im Alltag vieler Bürgerinnen und Bürger. Wir zeigen gerne: Radfahren ist klimafreundlich, gesund und liegt uns am Herzen.«

Alle Personen, die in Wertheim wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, sind im Aktionszeitraum eingeladen, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, beim Ausflug ins Grüne - jeder geradelte Kilometer zählt. Schulklassen, Vereine, Unternehmen oder auch Familien und Privatpersonen können sich kostenfrei registrieren, ein eigenes Team gründen oder einem bereits bestehenden Team beitreten.

Wer mitmachen will, kann sich schon jetzt und noch während des gesamten Aktionszeitraums unter https://www.stadtradeln.de/wertheim registrieren.

bal