"Wie war die Mess? Gut war die Mess!"

Verantwortliche ziehen eine positive Bilanz

Zufrieden mit der Wertheimer Jubiläumsmesse (von links): Patrick Grän, Timo Zöllner Hans-Peter Küffner und Volker Mohr. Foto: Michael Geringhoff

Man habe es so erwartet, auch zu keinem Zeitpunkt im Planungsvorfeld Zweifel gehabt, berichtet Mohr auf Nachfrage. Geholfen hat dabei sicherlich, »dass das Wetter uns komplett in die Karten gespielt hat«, so sagte es Mohr am Sonntagnachmittag.

Schon der Festkommers mit Innenminister Thomas Strobl sei ein »Super-Start« gewesen, der Festumzug am Folgetag: »Herausragend, mit einer Rekordteilnehmerzahl und riesigem Publikum«.

Personalsuche herausfordernd

»Ein Selbstläufer« der Messesonntag, auch der Montag als Brückentag zum verkaufsoffenen Feiertag. Glanzlichter seien der Seniorennachmittag mit 800 Besuchern gewesen und der Luftballonwettbewerb mit ebensovielen Grundschülern.

Kritik an der Organisation durch Stadt und Schulen wies Mohr zurück. Es sei »OK gewesen - Bier gut und Essen erst recht«, resümierte der Festwirt Hans-Peter Küffner. Mit Blick auf die Coronapause sagte er: »Wenn man lange weggewesen ist, dann ist es nicht immer leicht, wieder ins Gedächtnis der Menschen zu kommen«. Die Abende seien auf jeden Fall wirtschaftlich zufriedenstellend gewesen, der Rest ausbaufähig. Gemessen am derzeit schwierigen Umfeld sei die Messe für ihn in Summe gut gelaufen.

Eines von Küffners Reizthemen: »Gutes Personal zu bekommen, das ist eine Riesenherausforderung«. Für Volker Mohr ist klar: »Die Feste werden angenommen. Auch wenn alles etwas teurer geworden ist, so sind die Menschen doch bereit, Geld für ein paar schöne Stunden auszugeben«.

Kritik in den sogenannten Sozialen Medien hatte es daran gegeben, dass die diesjährige Mess' zu klein gewesen sei. Der Marktmeister Patrick Grän hielt dagegen: »Nicht viel kleiner als in den Vorjahren«. Bei den Fahrgeschäften habe es lediglich eines weniger gegeben, das aber bedingt durch einen plötzlichen Krankheitsfall.

Gemessen an den Möglichkeiten, könne man auch mit der Anzahl der Marktkaufleute sehr zufrieden sein, betonte der Marktmeister. Corona habe die Reihen der Händler deutlich gelichtet. Einige hätten ihr Geschäft altersbedingt aufgegeben, andere hätten es wirtschaftlich nicht über die Zeit geschafft. »Wir haben einiges durch neue Stände auffüllen können«.

Im Zweifelsfall komme es auch nicht auf die reine Anzahl an, es gehe auch ums vernünftige Angebot, das man den Marktbesuchern bieten wolle, sagte Grän. »Dennoch haben wir den Anspruch, für kommende Jahre noch den ein oder anderen Stand hinzuzugewinnen«. Die Händler seien zumeist zufrieden, wenngleich die Kunden sich, produktabhängig hier und da, verhalten gezeigt hätten.

Zufriedenheit gebe es auch bei den Betreibern der Fahrgeschäfte. Wichtig war es Volker Mohr, zu betonen, dass die Mess' friedlich gewesen sei. Einen wichtigen Beitrag leistete dabei die Security - allein durch ihre Präsenz, aber auch als Streitschlichter.

MICHAEL GERINGHOFF