Wie viel Strom braucht die Wertheimer Michaelismesse?

Viel Arbeit für die Stadtwerke Wertheim

Hell erleuchtete Fahrgeschäfte, Fahrspaß, Musik und lecker Essen, das alles braucht Strom und bedeutet im Vorfeld- und Nachgang auch für die Stadtwerke Wertheim viel Arbeit. Foto: Birger-Daniel Grein

Damit diese sicher verfügbar ist, heißt es im Vorfeld und im Nachgang viel Arbeit für die Stadtwerke Wertheim. Insgesamt wurden dieses Jahr auf der Messe mehr als 34.000 kWh Strom verbraucht, so viel wie zehn Drei- bis Vier-Personen-Haushalte im Durchschnitt in einem Jahr brauchen.

Gerd Klüpfel, Gruppenleiter Energie-Niederspannungstechnik, blickt im Gespräch mit unserem Medienhaus auf die Stromthematik der vergangenen Messe zurück. Bereits Mitte 2023 habe man die nötigen Kabel für den Drehstrom bestellt. Es gibt zwar im Bereich der Messe eine Erdverkabelung für diese. Die ist aber bis zu 40 Jahre alt, wobei einige Teile im Laufe der Zeit ausgetauscht wurden. Sie reichen laut Klüpfel für die Versorgung der heutigen Messen nicht mehr aus. So werden zusätzlich überirdisch Kabel verlegt.

Lange Leitungen

Am 14. September begannen fünf Mitarbeiter der Stadtwerke mit dem Verlegen der Kabel. Insgesamt wurden in vier Tagen mehr als einen Kilometer Leitungen für 400 Volt über die Wiesen verlegt. Zuvor mussten diese vom städtischen Bauhof gemäht werden. »Die Kabel sind vor Nässe geschützt«, erklärte Klüpfel. Auch einige Verteilerschränke mussten zusätzlich zu den bestehenden aufgestellt werden. Angebunden wurden Vergnügungspark, Marktstände und die Messeküche in der Main-Tauber-Halle über die Trafostation zwischen Halle und Taubersportplatz. »Große Verbraucher, wie die Messeküche in der Halle, Fahrgeschäfte und Stände, wie von Metzgern, haben eigene Stromzähler, kleinere Stände rechnet die Stadt Wertheim beim Strom pauschal ab«, erklärt er. Der Strom für das Halleninnere zum Beispiel für Licht, Ton und Zapfanlage komme vom normalen Stromanschluss der Halle. Große technische Probleme habe es zum Glück während der Messe nicht gegeben. Es sei mal zu einem ausgelösten FI wegen angeschlossener Kabel der Abnehmer gekommen, verwies er auf nur kleine Themen. »Großflächige Stromausfälle auf der Messe gab es zum Glück noch nie.« Bei Ausfällen wäre der normale Bereitschaftsdienst der Stadtwerke zuständig. Vor etwa zehn Jahren habe man dafür nur eine Person gehabt. »Da gab es eine zusätzliche Messebereitschaft vor Ort.« Heute habe man immer drei Personen in Bereitschaft. »Das reicht auch mit der Messe.« Weiteres großes Projekt für den Stromaufbau sei neben der Michaelismesse das Altstadtfest. Mit der etwas kleineren Messe im Vergleich zur Zeit vor zehn Jahren würden auch der Aufwand für Auf- und Abbau für die Stadtwerke etwas kleiner.

Drei Tage für den Abbau

Der Abbau war am Dienstag beendet. Für ihn benötigten fünf Stadtwerkemitarbeiter drei Tage. Man warte, bis die Messebeschicker abgebaut haben, dafür gebe man ihnen normalerweise eine Woche, so Klüpfel. Auch Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke, zeigt sich mit dem Messeverlauf in Sachen Stromversorgung zufrieden. Alles sei gut verlaufen.

Auf der Messe hatte Timo Zöllner, Generalunternehmer des Vergnügungsparks und Betreiber des Breakdance, berichtet, dass man durch die Umstellung der Fahrgeschäftsbeleuchtung auf LED viel Strom einspare. Danny Saunder, Betreiber unter anderem des Golden Star und selbst Elektriker, berichtete, bei den Antrieben bestehe kaum Potenzial der Stromeinsparung. Es seien Antriebe wie bei Industriemaschinen. Sein Fahrgeschäft brauche Strom neben der Beleuchtung für einen großen Motor für zwei Hydraulikpumpen, eine für die Drehbewegung, eine fürs Heben. Der Verbrauch des Golden Star liege in vier Messetagen bei rund 700 bis 800 kWh.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Strom für die Wertheimer Messe Von den Stadtwerken Wertheim stammen auf Nachfrage unseres Medienhauses folgende Zahlen zur Energie auf der Michaelismesse 2023: Die angemeldete Anschlussleistung für die Michaelismesse lag dieses Jahr bei 825 kW (1190 Amper). Diese wurden laut Gerd Klüpfel, Gruppenleiter Energie-Niederspannungstechnik, aber nicht voll benötigt. Ein Einfamilienhaus hat eine Anschlussleistung von meist fünf kW. Der Vergnügungspark inklusive Messeküche in der Main-Tauber-Halle hat eine Gesamtleistung von 581 kW (352 Amper) angemeldet. Höchste Anschlussleistung hatten der Breakdance (125 kW) und der Autoscooter (80kW) angemeldet. Auf den Markt der Messe entfielen 244 kW (352 Amper) angemeldete Leistung. Die Main-Tauber-Halle selbst ist über das Ortsnetz angebunden. Messe und Messeküche der Halle verbrauchten zusammen 26.776 kWh, die Halle selbst zum Beispiel für Zapfanlage, Licht und Tontechnik weitere 7 480 kWh. Der Preis für den Strom ist von Stadt zu Stadt bei Messen unterschiedlich, so die Messebeschicker. In Wertheim liegt er bei 47,59 Cent pro Kilowattstunde und entspricht dem normalen Grundversorgungstarif der Stadtwerke Wertheim. (bdg)